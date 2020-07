“Esta situación es un asunto de Salud Pública y como gobierno no podemos bajar la guardia”, recalcó la alcaldesa de San Salvador El Seco, Marina Aguirre Rojas tras informar que las medidas sanitarias por la contingencia por el Covid-19 no solo se reforzarán, serán permanentes; entre ellas, la sanitización de inmuebles de espacios públicos e inmuebles.

Al respecto, la alcaldesa, Aguirre Rojas dio a conocer que como parte de las medidas de seguridad a fin de evitar el contagio y propagación del Coronavirus o Covid-19, el ayuntamiento de San Salvador El Seco a su cargo continúa con la sanitización de spacios públicos e inmuebles de la cabecera municipal y juntas auxiliares.

Sin embargo, expuso que hay algunos ciudadanos que no están acatando las medidas sanitarias como el uso del cubrebocas “necesitamos sumar esfuerzos y unir voluntades, como gobierno no podremos hacer frente a esta pandemia por el Covid-19 si no contamos con la colaboración de la población”.

En ese sentido, invitó nuevamente a la población a atender las medidas de prevención como el correcto lavado de manos, mantener la sana distancia, el uso del cubrebocas, permanecer en casa, evitar vulnerar a la población en riesgo (como adultos mayores, niños o enfermedades crónico degenerativos, entre otros).

“Continúa la clausura temporal de auditorios, de parques, gimnasios, centros deportivos y sociales, espacios públicos no solo de la cabecera, sino de las juntas auxiliares y barrios del municipio de San Salvador El Seco. Además, de la suspensión de actividades de bares, lugares de esparcimiento, salones de fiesta, entre otros".

Finalmente, Aguirre Rojas aseguró que continuará reforzando las medidas de prevención para cuidar a todos los habitantes del municipio que preside y la comuna a su cargo, como las autoridades de gobierno como Seguridad Pública Municipal, Estatal, de la Sedena, Secretaría de Salud, Protección Civil Municipal estarán al pendiente de cualquier posible caso de contagio para brindar la asistencia necesaria.