El gobernador Miguel Barbosa advirtió que Volkswagen será sancionada si se comprueba que ha violado los decretos emitidos por el Gobierno del Estado, que buscan contener la curva de contagios del Covid-19; además, los operativos continuarán para verificar que los comercios y restaurantes no abran pues no hay condiciones para la movilidad, rechazó que estas acciones sean violatorias a los derechos humanos o sean actos de intimidación.

En conferencia de prensa, dijo que primero se verificará que la empresa armadora de origen alemán este cumpliendo con los decretos que emitió su gobierno, por ello instruyó a la Secretaría de Economía realice las inspecciones correspondientes.

“Una planta armadora no puede empezar a producir sin antes tener un conjunto de cosas hechas; por eso hablaba de un periodo de capacitación que estuvieron haciendo a un grupo de su personal que eran parte de las acciones preparatorias de regreso al trabajo”, dijo.

Y es que, el INEGI informó que tan solo en junio la armadora de origen alemán habría producido al menos 8 mil unidades; sin embargo, los decretos del Gobierno del Estado determinaron que no hay condiciones para la apertura de la actividad económica, como una medida para contener los contagios del Covid-19.

El gobernador, señaló que se emitirán sanciones solo en el caso de que se compruebe que la empresa armadora haya simulado capacitación y mantenimiento a sus áreas, pero que en realidad hayan retornado a su labor de forma ordinaria.

Rechaza actos de intimidación

En otro punto, el gobernador, Miguel Barbosa, rechazó actos de intimidación en contra de restauranteros o negocios establecidos, afirmó que la ley se aplica indistintamente de que sea comercio formal o informal.

Ante los señalamientos de la presidenta de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados (Canirac), Olga Méndez, en el sentido de que se sintió amenazada, el jefe del Poder Ejecutivo local respondió: “No, no de ninguna forma, de ninguna forma, yo no determino a quien se le hace una visita y a quien no, de ninguna forma, que no lo mal interprete la Señora Olga, intimidatoria sobre qué, de verdad que no, así es que se equivocan, pero nosotros vamos a seguir aplicando la ley”, dijo.

El jefe del Poder Ejecutivo Estatal afirmó que las acciones que emite su gobierno son parejas, pues su administración busca que no se propague más el Covid-19, pues al haber mayor movilidad la gente puede contraer esta enfermedad y entonces sí habrá un colapso en las instituciones hospitalarias.

“Hay condiciones de presión muy fuertes, muy fuertes, pero reitero que no vendrá el colapso hospitalario que esperamos el apoyo de la federación porque Puebla requiere el apoyo de la federación, hasta hoy ha sido con los propios recursos lo que nos ha permitido mantenernos, pero ya anunció el presidente de la República que habrá recursos extraordinarios para estados, entre ellos para Puebla y eso nos vendrá a resolver muchas cosas entre ellas la contratación de personal y vendrá personal de otros estados a poder incorporarse al trabajo de atención a los pacientes en nuestro estado”, dijo.

Cabe recordar que, la Secretaría de Gobernación, por medio del área de Protección Civil del Estado, autoridades de la Secretaria de Salud y la Secretaría de Seguridad Pública Estatal continúan con operativos para verificar el cumplimiento de los decretos emitidos para contener la propagación de contagios de coronavirus.