Esta tarde el diputado de Morena Arturo de Rosas Cuevas llamó “hija de la chingada” a su compañera de partido, Tonantzin Fernández Díaz, mientras ella emitía su voto a favor de eliminar el fuero constitucional en Puebla, en sesión virtual del Congreso.

“Por supuesto a favor de quitarle todos los privilegios a la clase política, y quienes estamos verdaderamente en la cuarta transformación, estamos de acuerdo”, decía la diputada, hasta que el micrófono abierto de Rosas Cuevas dejó escuchar cómo el legislador aparentemente ofendió a Fernández.

En el programa Destrozando la Noticia (#DLN), Enrique Núñez opinó que sin defender al diputado Arturo de Rosas, la forma en la que Tonantzin Fernández votó no fue conveniente: "acepta o no, por la afirmativa o la negativa, o me abstengo, pero también empieza a echar su rollazo y al otro se le olvida apagar el micrófono y le dice 'hija de la ching...'".

La situación provocó las risas de los diputados Javier Casique Zárate, Nora Merino Escamilla, Armando García Avendaño y Josefina García Hernández, entre otros, a quiénes la presidenta de la Mesa Directiva, Mónica Rodríguez Della Vecchia, tuvo que pedirles que apagaran su micrófono.

Más adelante, la diputada morenista pidió que a Rosas Cuevas que le aclarara si el insulto había sido para ella, a lo que este contestó: "aclarar a todas mis compañeras diputadas y compañeros diputados, que obviamente somos del mismo partido, yo los quiero, los admiro y los respeto mucho a todos y pues ahí salió una frase altisonante que obviamente fue algo muy interno, pero obviamente compañera diputada no tengo ni que pedirle una disculpa porque no fue dirigida a usted la frase y fue algo muy interno de mi casa".

¿Será que así se llevan los compañeros de partido en Morena?

