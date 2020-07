El gobernador Miguel Barbosa Huerta, adelantó que no será conveniente arrancar clases presenciales en agosto para regularización, pues no desciende la curva de contagios del Covid-19, pues hasta este jueves se reportaron 298 contagios y 45 fallecimientos.

Señaló que, a diferencia de la Ciudad de México, Puebla no se prestará para cambiar el semáforo de rojo a naranja, pues esto pondría en riesgo a los docentes, estudiantes y padres de familia, ante los contagios de este virus que es comunitario.

“Lo digo con claridad aunque la federación me dijera Puebla regresa a clases o Puebla cambia tu semáforo de rojo a naranja, como lo hicieron en el DF, por estrategia, aquí no va a pasar eso, yo no voy acceder a ese tipo de cosas”, dijo.

El jefe del Poder Ejecutivo Estatal señaló que es complejo el regreso a las clases de forma presencial, para la regularización en agosto, tal y como se marcó en el calendario escolar, por lo que a través de la Secretaría de Educación Pública se analizará si es que se retoman las clases virtuales.

“Veo muy complejo que el inicio de actividades escolares con la presencia física de alumnos sea al arranque del mes de agosto, no podremos regresar al ciclo escolar en Puebla hasta que no haya semáforo naranja o amarillo, entonces esa decisión se revisa a cada momento”, señaló.

Por otra parte, el mandatario local advirtió que las cuotas escolares están prohibidas, de acuerdo a la Ley de Educación del Estado de Puebla, por lo que a través de la SEP se vigilará que no se presenten estos temas en las escuelas.

Señaló que por mucho tiempo se han solicitado cuotas a los padres de familia, de forma ilegal, pero fue parte del abandono que en su momento tuvieron las autoridades, por lo que ahora se vigilará que esto no ocurra.

“Le he instruido al secretario de educación que hasta donde sea posible evitemos las cuotas porque es una práctica que no es legal, ni está permitida por la ley y por la autoridad educativa, es una práctica que tiene que ver con los vicios de las escuelas, de los comités de padres de familia y tiene que ver con el abandono que el gobierno que tienen las escuelas de no darles para nada, para la corriente eléctrica, para el agua, para servicios y lo estamos viendo”, dijo el mandatario estatal.

De hecho, uno de los beneficios de la nueva Ley de Educación es la prohibición de las cuotas escolares, ordenamiento del que se inconformó el PAN y los integrantes del Consorcio Universitario.