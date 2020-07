La actriz Naya Rivera –conocida por su papel en la serie Glee-, se encuentra desaparecida luego de que salió de paseo en un bote, para recorrer el lago Piru, California, en compañía de su hijo de 4 años de edad.

El menor fue localizado a bordo del bote a la deriva. Se encontró unas horas después de que salieron del muelle, el niño se encontraba dormido cuando arribaron las autoridades y portaba un chaleco salvavidas, además se encontró otro chaleco.

De acuerdo con las primeras investigaciones, Naya Rivera habría entrado al lago para nadar, sin embargo, ya nada se supo de la actriz.

The missing person at Lake Puru has been identified as Naya Rivera, 33, of Los Angeles. SAR operation will continue at first light. @VCAirUnit @fillmoresheriff @Cal_OES pic.twitter.com/bC3qaZS3Ra