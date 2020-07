Dosis del medicamento antiparasitario ivermectina se comienzan a agotar en farmacias de Nuevo Léon ,después de la publicación de un estudio que advierte su presunta efectividad en el tratamiento contra coronavirus, reporta ABC.

Según investigadores, el medicamento tendría la capacidad de eliminar el coronavirus en 48, según pruebas realizadas in vitro: “Es un medicamento que ya está disponible, que ya lo autorizó la Cofepris, que no es caro y que no produce grandes daños. Lo hemos estado usando en México y está dando buenos resultado”, indicó a Milenio Gilberto Castañeda, investigador del departamento de Farmacología del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del IPN.

El medicamento antihelmíntico, suele emplearse para el tratamiento de la estrongiloidiasis, una infección parasitaria que afecta el intestino, así como oncocercosis, que provoca problemas en la piel y ceguera.

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) compiló una base de datos de evidencia de posibles terapias para la Covid-19, para la cual se realizó una revisión rápida de todos los estudios humanos in vitro (laboratorio) e in vivo (clínicos) de Covid-19 publicados de enero a mayo del 2020.

Esta revisión concluyó que los estudios sobre ivermectina presentan un riesgo elevado de sesgo, muy poca certeza de la evidencia y que la evidencia existente es insuficiente para llegar a una conclusión sobre sus beneficios y sus daños.

Aunque la eficacia de la ivermectina se está evaluando actualmente en varios estudios clínicos aleatorizados, la Organización Mundial de la Salud (OMS) la excluyó del estudio que copatrocina, “Solidaridad”, un ensayo para encontrar un tratamiento eficaz para la Covid-19.

“Los resultados de la eficacia para reducir la carga viral en cultivos de laboratorio, a niveles de dosificación muy superiores a los aprobados por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos de América (FDA) para el tratamiento de enfermedades parasitarias en humanos, no son suficientes para indicar que la ivermectina será beneficiosa desde el punto de vista clínico para reducir la carga viral en pacientes con Covid-19”.

Con información de Milenio y Excélsior.