El gobernador, Miguel Barbosa, aseguró que en Puebla no habrá colapso hospitalario; sin embargo, reiteró el llamado a los ciudadanos a cumplir con el “Pacto Comunitario”, el que no es la firma de un documento, sino el cuidado personal y de cada miembro de las familias para evitar contagios de Covid-19.

Este viernes, reportó que en las últimas 72 horas 319 personas han resultado positivas a este virus y han fallecido 36, pero además el IMSS reportó con rezago el fallecimiento de 23 personas; con estas cifras, el gobernador llamó a las familias poblanas a confinarse, a seguir las recomendaciones de uso de cubrebocas y extremar higiene para evitar más enfermos.

“Cierro la semana diciéndoles no va haber colapso hospitalario, estamos aguantando y comprando insumos, medicamentos, infraestructura médica, no nos han dicho de cuánto será la ayuda que la federación nos va a dar, hasta hoy el enorme porcentaje de lo que hemos gastado es con recursos locales, la sana distancia, el confinamiento y el uso de cubre bocas, lo que he llamado en Puebla que es un concepto de nosotros un Pacto Comunitario”, dijo el mandatario local.

El jefe del Poder Ejecutivo Estatal reconoció que la Ciudad de México es una gran influencia para la Ciudad de Puebla, pues mientras que allá ya se abren centros comerciales, plazas, restaurantes y comercios, la mentalidad de los poblanos es replicar esas acciones; sin embargo, su administración será responsable en la toma de decisiones.

“El Pacto Comunitario que es un acuerdo de responsabilidad de todos para cuidarnos, de todos, para poder pedirle a quienes viven con nosotros, a quienes trabajan con nosotros y para imponernos a nosotros mismos una disciplina de cuidado, ya conozco casos de gente que con Coronavirus está caminando en las calles y eso me pareció monstruoso, irresponsablemente monstruoso, ya existe todo tipo de posiciones, a veces por necesidad, a veces por irresponsabilidad, por muchas razones”, dijo el gobernador.

Los decretos emitidos por el gobernador desde el inicio de la pandemia del Covid-19 están vigentes, por lo que no hay condiciones para abrir la actividad económica, ni el regreso a clases, por lo que confió en que con el comportamiento social la curva de contagios disminuya.