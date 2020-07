El mal trato de la pandemia, el pésimo trabajo en la economía de parte de los gobiernos y la unidad, dan una oportunidad al Partido Revolucionario Institucional (PRI) para las elecciones del 2021.

Así lo afirmaron Néstor Camarillo e Isabel Merlo Talavera, nuevo presidente y secretaria general del comité directivo estatal del PRI en Puebla, en entrevista para Intolerancia Diario.

Durante la charla vía telefónica, los nuevos dirigentes se dijeron optimistas con el panorama electoral que se vivirá el próximo año para su instituto político, además de descartar una desbandada priista, ya que se trabaja para cohesionar o curar heridas luego de su designación.

Apenas el pasado viernes, luego de varios meses de retraso, Néstor Camarillo Medina y María Isabel Merlo, fueron nombrados como presidente y secretaria general priistas en Puebla.

Fue gracias a un acuerdo del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRI, el que fue publicado en la página oficial del partido y con la firma del dirigente nacional Alejandro Moreno Cárdenas.

La llegada en medio del Covid-19

Al reconocer que se están viviendo tiempos muy difíciles en México, tanto en lo político, como en lo social y ahora hasta en lo sanitario por la pandemia de Covid-19, Néstor Camarillo (NC), señaló que se trabajará arduamente para sacar avante al PRI en Puebla.

-¿Cómo ven el panorama con la pandemia y la elección para el 2021?

-Pues mira nosotros lo vemos muy alentador, nosotros en el tema político, en el tema social lamentamos la situación en que vive Puebla por la pandemia, estamos nosotros ya empezando a laborar, con los debidos cuidados pero si vamos a estar muy pendientes de estar ahí exigiendo al gobierno federal y estatal que cuide la salud, la vida de los poblanos.

“Vamos como los cangrejos, vamos al revés, vemos que cada vez hay más contagios cada vez hay más fallecimientos, la curva no se aplana”, sostuvo el Néstor Camarillo.

Señaló que en el tema político ya se están organizando, porque el 2021 ya está muy cerca y ya existen demasiados aspirantes para alguna candidatura.

-¿Cuánto creen que influya todo este manejo de la pandemia que se ha dado en México y sobre todo en Puebla, cuánto influirá en las elecciones del 2021?

-Creo que la manera de hacer política va a cambiar, yo creo que ya esta nueva realidad, ya definitivamente estos eventos a los que estábamos acostumbrados.

“La política hoy va a tomar un nuevo giro, va a ser una política de redes sociales, yo creo que van hacer determinantes, yo creo que el trabajo en reuniones de calidad y no de cantidad”, dijo el nuevo presidente priista.

-¿Y los resultados del 2021, los resultados electorales como para influir la gente si va a votar acorde a como le fue en la pandemia?

-Creo que hay conciencia de parte de la gente que las decisiones no sean tomadas en tiempo, creo que hay conciencia de qué se pudo haber hecho un trabajo preparatorio para las medidas de prevención, y no se hicieron.

“En la estrategia mediática, se han ofrecido cifras que a veces en términos de aritmética no cuadran y mucho menos están reflejando lo que la gente pide”, continuó Isabel Merlo.

“Toda la gente, ya tenemos uno o varios conocidos que ya han fallecido lamentablemente (por Covid-19) porque se han saturado el sistema de salud, y además porque también estamos viendo que el sistema de salud no está protegido cuidadosamente”, indicó.

“También la economía no venía bien, todo el 2019, también lo que ya es responsabilidad del actual gobierno federal, va a ser que los priístas volvamos a hacer una acción”, aseguró la secretaria general.

“Si hay un partido que está en la cultura política de los mexicanos es el PRI, sin dejar de lado, sin dejar de reconocer que ha habido priístas que se han equivocado”, reconoció.

“Ha habido priístas que sean extralimitado y que hoy el PRI mismo levantan la voz para decir que los castiguen, están las instancias jurisdiccionales y que si son culpables, que la ley los castigue pero también, exigimos juicios justos”, continuó.

¿Unidad o desbandadas?

Luego de la designación de ambos en la dirigencia priista estatal, Néstor Camarillo e Isabel Merlo, sostuvo que se trabaja en la cicatrización de heridas para iniciar un proyecto de unidad que beneficiará al partido.

-¿Qué mensaje se da con su colocación, de juventud y experiencia, una renovación del PRI?

-El mensaje que se da, es de unidad, de trabajo, de cuestión, de dos perfiles como tú lo acabas de decir de dos perfiles de la juventud y la experiencia muy echados para adelante haciendo un equipo que es con el PRI poblano, vamos para adelante, vamos con unidad, con muchas, muchas ganas de sacar adelante. A este barco llamado PRI. Respondió Néstor Camarillo.

-¿No hay temor de desbandadas?

-No, no, no, no, para nada, al contrario los aspirantes quienes también en su momento buscaron este cargo, han sido generosos hemos platicado ya con la mayoría.

“Están muy atentos a ver lo que se vive, nosotros estamos llegando, sin duda para nosotros, todos son importantes, quienes aspiraron tienen capital político muy fuerte, todos merecen nuestro respeto, nuestro cariño, nuestro compañerismo, hay uno o dos con quienes no hemos platicado, pero la mayoría, la mayoría están en buen término".

-¿Luego, luego de qué se anunció de que ustedes iban a quedar en los cargos, ya salieron algunas voces priístas en contra y que aseguran que habrá una desbandada, que le dirían a todas aquellas esas voces?

-Es una muy buena pregunta, debo decirte que por convicción personal, tanto como el presidente Nestor como tu servidora Isabel Merlo Talavera, hemos estado desde el primer momento de rendir protesta con apertura, con humildad con sencillez.

Asimismo la nueva secretaria general, sostuvo que son congruentes, por lo que se hace lo necesario para establecer comunicación, con un trabajo importantísimo en la búsqueda de los liderazgos.

“En esta unidad por la que estamos trabajando, justamente en esta nueva etapa del partido sin dejar de considerar que estamos en una restricción sanitaria, hemos estado haciendo lo propio en este paso, después de este que se considere concluido”, indicó.

“Ya nos reuniremos con los sectores y las organizaciones de todos y cada uno hemos obtenido el respaldo”, insistió.

-¿Cuál es la verdadera posibilidad de sanar esas heridas y cohesionarlos?

-Estamos en esa humildad haciendo el llamado, no ha habido un solo compañero, una sola compañera que se haya negado, estamos todavía insisto en cerrar ese capítulo haciendo las llamadas pertinentes- aseguró la secretaria general priista.