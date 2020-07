Morena sí renovará a su dirigencia nacional y con ello cumplirá la orden que emitió el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), se aplicará el método de encuesta y antes de finalizar agosto habrá presidente y secretario, quienes a su vez en última instancia designarían a delegados en las entidades que no tienen dirigentes, como el caso de Puebla.

Y es que, se prevé que no haya condiciones sanitarias por la pandemia del Covid-19 para realizar Asambleas Distritales los días 1 y 2 de agosto, las que determinarían el cambio tanto del Comité Ejecutivo Estatal como del Consejo Estatal.

La Comisión Nacional de Encuestas integrada por Ivonne Cisneros Luján, Pedro Miguel y Rogelio Valdespino, llevarán a cabo el proceso para la organización de las encuestas del 24 al 26 de agosto, para que el día 29 asuman su función los nuevos dirigentes nacionales. Los sondeos no necesariamente pueden ser en los domicilios sino vía telefónica o bien por otro método que determine el órgano interno de este partido.

En entrevista con Intolerancia Diario, el consejero nacional Eduardo Gandur Islas refirió que “no hay impedimento para que se puedan realizar (las encuestas) pues tiene que ir, hoy la discusión fue en el sentido de que el carácter abierto de esta encuesta no significa que terceros o ajenos a Morena decidan sobre Morena, sino de que la militancia pueda decidir de manera abierta quién quiere que sea el presidente o presidenta y la o el secretario general, eso fue la discusión de hoy, lo que va a suceder y la batalla que se va a dar”, dijo.

Explicó que, aunque se determinó que las asambleas distritales se realicen los días 1 y 2 de agosto, de acuerdo al semáforo de las Secretaría de Salud Federal y Estatal no hay condiciones para estos eventos, por ello es que en todo caso la nueva dirigencia nacional nombraría a delegados especiales en las entidades para que hagan frente al proceso electoral 2020-2021, en tanto determinan nuevas fechas para el proceso de cambio de los órganos de dirección en los estados.

“Las asambleas previstas para el 11 y 12 de julio se realizarán el 1 y 2 de agosto, previendo que bajen los contagios del Covid-19, pero esto tampoco va a suceder y me adelanto, es una observación que hago, tiene que ver con comprender la situación de lo que estamos viviendo, es imposible acatar una resolución de este tipo, no podemos en pensar hacer una asamblea cuando no hay condiciones”, dijo.

Criticó que el dirigente nacional, Alfonso Ramírez Cuéllar, haya alargado todo el proceso de renovación de los órganos de dirección, pues lo que busca “lo que busca haciendo estas convocatorias en este momento, es decir: yo sí cumplí, yo sí hice la convocatoria, pero por causas de fuerza mayor no se llevan a cabo” expuso.

Cierran filas

Por otra parte, el consejero nacional de Morena, Eduardo Gandúr Islas, comentó que uno de los acuerdos de este domingo fue el de cerrar filas en torno a los proyectos que encabeza Andrés Manuel López Obrador, su líder moral y a dejar a un lado los conflictos internos, con el objetivo de que en 2021 Morena conserve la mayoría de espacios de elección popular que permitan avanzar en la transformación del país.

Gandúr Islas comentó que la Comisión Nacional de Elecciones tendrá una importante labor y dio su voto de confianza a sus integrantes, quienes determinarán la metodología de las encuestas para la selección de las y los candidatos a cargos de elección popular.

Finalmente, producto de las irregularidades en los padrones de Morena, comentó que será más adelante cuando el Consejo Nacional se pronuncie respecto a cuál padrón es el que se debe tomar en cuenta para las encuestas que se deben realizar, comenzando por las que determinarán a los nuevos dirigentes.