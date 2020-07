Un lunes 13 de julio del 2015, murió a causa del cáncer en los huesos que padecía desde 1998, el cantautor mexicano Joan Sebastian.

Ahora a cinco años de su partida, sale al aire su nuevo disco de temas inéditos “Atemporal”, a manera de homenaje y dejando claro que el legado musical continúa.

Importante decir que las canciones de este material, las grabó mucho antes de su partida, por lo que ahora “Atemporal”, se une a otros de sus discos como: Gracias por tanto amor, Secreto de amor, No es de madera, Amor sin maquillaje, Huevos rancheros, Un lujo por mencionar algunos.

De Atemporal

Joan Sebastian continúa viviendo en el corazón de su público a través de las melodías que lo llevaron a ser uno de los cantautores mexicanos más importantes de América Latina.

Y es que canciones como: Secreto de amor, Juliantla, 25 rosas, Y las mariposas, Hasta que amanezca; El mayor de mis placeres, Melodía para dos, Sembrador del amor, Tatuajes; así como los inolvidables duetos de las canciones Oiga con Prisma, Maracas con Alberto Vázquez, Tu y yo con Maribel Guardia, Rumores con Lisa López, Golondrinas viajeras con Lucero; son solo algunos de esos temas inolvidables que dejó Joan Sebastian como parte de su legado musical, legado que ha trascendido a través de las décadas y lo han colocado como una leyenda musical.

Con “Atemporal”, se busca continuar este legado y esencia de Joan Sebastian, ya que el material contiene todas esas melodías en las que trabajó arduamente y que quedaron guardadas esperando el momento para ser compartidas.

Además, por primera vez, una producción discográfica incluye dos poemas, “Me voy a comprar un perro” y “Atemporal”, que muestran el don que tenía para escribir los más bellos versos, creando poemas únicos y llenos de sentimientos.

Entre las sorpresas de este álbum, incluye un dueto con Angélica María, cantante y actriz mexicana, que tuvo un papel muy importante en los comienzos de la carrera musical de “El Rey del Jaripeo”, razón por la que Joan Sebastian le guardaba un profundo cariño y respeto. Junto con el lanzamiento de este nuevo álbum, también sale a plataformas y canales de videos musicales, el videoclip oficial del tema “Se va a arrepentir” acompañado del poema que da título a esta nueva producción musical: “Atemporal”.

Respecto a las canciones, la producción se integra por 12 tracks los cuales son: Atemporal, Se va a arrepentir, Trampa, Que no, que no, Que sea, Cruzando el mar, Amor del bueno (con Angélica María), Pachito, La compañera que elegí, El que la hace la paga, Hoy Tengo Miedo, Me voy a comparar un perro.

De esta manera “Atemporal” se encuentra disponible a partir hoy 13 de julio en formato físico y digital. Una joya musical que muestra que la música del gran maestro Joan Sebastian continuará viviendo a través de los tiempos y que a su vez, honra la vida de un gran ser humano y artista.