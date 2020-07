Este lunes, autoridades estadounidenses informaron sobre la localización de un cuerpo en el lago Piru, donde la actriz de "Glee" Naya Rivera desapareció la semana pasada.

Fueron los equipos de emergencia que buscaban a la actriz, quienes localizaron el cadáver, sin embargo, hasta ahora el cuerpo no ha sido identificado.

El departamento del Sheriff de Ventura, en California, indicó que darán una conferencia de prensa a las 14 horas, tiempo de Estados Unidos.

