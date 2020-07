"Vine como cliente en varias ocasiones. El destino me trajo a trabajar al Royalty por más de cinco años. Nunca imaginé que cerrará puertas hasta diciembre o enero del próximo 2021", lamentó el trabajador del centenario y emblemático hotel de Puebla, Gustavo Valdés, después de recibir su finiquito y la invitación para reincorporarse a sus labores cuando el semáforo epidemiológico del Covid-19 y las autoridades lo permitan.

Gustavo es uno de los 98 extrabajadores del centenario Royalty que recibieron su pago finiquito, como lo marca la ley, para librar el panorama hasta diciembre o enero, meses en que los dueños esperan que se regularice el temporal para reabrir sus puertas con la nueva normalidad.

"Gustavo Valdés, trabajador del hotel Royalty comenta que los dueños ofrecieron a los trabajadores regresar en diciembre o enero, sin embargo, a 98 trabajadores ya los liquidaron."





"Por el pago no hay problema, en mi caso me pagaron la liquidación apegado a la ley y me invitaron a regresar en diciembre o enero para recontratarme; no tengo ningún reclamo a los dueños".

Aclara que pensará varias veces su reincorporación a su trabajo por pertenecer al grupo vulnerable por edad y porque el coronavirus está pegando muy fuerte.

"Durante los más de cinco años me fue bien económicamente, pero ahora veré qué actividad hago en mi casa y repensaré el posible regreso".

El ser valet parking del Royalty, indica, es conocer a personas de todas partes del globo y un poco de todos los temas para responder ante cualquier pregunta.

"Uno de los trabajadores del hotel Royalty de Puebla advierte a un proveedor que el hotel no cierra definitivamente, reabrirá cuando las condiciones epidemiológico del Covid-19 lo permitan."





Prioriza que esta respuesta de los dueños le causó un poco de sorpresa, pero el panorama económico de Puebla no es positivo por la pandemia sanitaria, además porque las autoridades no permiten abrir.

Reconoce estar un poco apesadumbrado pero las condiciones del globo que arropan a Puebla y al territorio nacional, señalan que esta es la realidad.