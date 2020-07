Los 15 millones de pesos para la adquisición de 12 ventiladores artificiales para pacientes de Covid-19, derivó en una álgida discusión entre regidores panista y morenistas, por estar en resguardo y no emplearse en más programas para paliar la crisis económica causada a la mayoría de los ciudadanos.

En la sesión virtual de la comisión de Patrimonio y Hacienda, el regidor blanquiazul, Enrique Guevara Montiel, reprobó que ese recurso esté en protegido ante la revisión que está realizando la Auditoría Superior del Estado (ASE).

Pero el Tesorero, Armando Morales Aparicio, aclaró que no es así, los 15 millones de pesos están están disponibles para ser empleados cuando se disponga.

Priorizó que la alcaldesa Claudia Rivera Vivanco los ha instruido para que se reoriente y atienda la contingencia, el recurso está garantizado y no está retenido; se ejercerá para la reactivación económica y ayuda social, en los días subsiguientes y se revelará en qué se gastará.

Lo respuesta prendió la pasión de Guevara Montiel, el colérico panista recordó que fue la propia presidenta municipal, quien mencionó el resguardo de ese presupuesto, al poner en duda los propios principios de Morena de no mentir, no robar y no traicionar.

Refrendó que en días anteriores, la presidenta dijo tal cual que estaba retenido el recurso por la autoridad.

"Insisto que es mentira, usted lo acaba de confirmar, no hay ninguna retención del recurso, de ninguna cuenta, para que nos quede claro”.

La presidenta de la comisión, Patricia Flores Montaño, negó los dichos de Guevara Montiel, al refrendar que la militancia de Morena sí ha sido los primeros en ser transparentes y legales.

En ese marco de reclamos mutuos, los regidores morenistas recordaron el tema de las compensaciones que serán retiradas a los 23 regidores, como un ejemplo claro de que los morenistas si han sido solidarios, dijo Montaño Flores.

Además remató al acentuar que los gobiernos panistas tenían esa prestación que próximamente desaparecerá, como parte de la recompensa política de levantar la mano.

"El tesorero ya explicó el destino de los 15 millones de pesos, para dos cosas reactivación económica y programas sociales”.

Pero su correligionario Edson Armando Cortés Contreras acudó que la presidenta de la comisión recibió esos beneficios que ahora quiere retirar; Patricia Montaño reviró que esta dispuesta a regresar esos beneficios que eran usados por gobiernos panistas e invitó a todos a regresar el recurso recibido.