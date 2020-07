Durante su conferencia matutina de este martes, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró que en las manifestaciones realizadas por el Frente Nacional Anti-AMLO (FRENA) se utiliza un discurso clasista y racista.

El mandatario federal expuso en Palacio Nacional que esta clase de personas son minoría, al destacar que la gran mayoría de los mexicanos tiene una mentalidad de respeto a los demás y por ende, no utilizar ese tipo de términos que calificó de "lamentables".

“Ese tipo de manifestaciones no les ayudan. Es lamentable que exista tanto atraso, es una minoría, porque la mayoría de nuestro pueblo tiene una mentalidad distinta, respetuosa. Una cartulina decía: ‘Quiero vivir en un lugar donde no me gobierne mi sirvienta’, algo así, de lo más clasista que puede haber”, dijo.

En ese rubro, López Obrador fue cuestionado acerca de las amenazas que recibió un reportero que acude a la ‘mañanera’ por parte de un integrante del FRENA, a lo que respondió que debe acudir a las autoridades para proceder legalmente y brindar protección al comunicador.

Al hablar sobre los términos clasistas, indicó que forman parte del viejo régimen y exhibió el caso del excanciller Jorge Castañeda contra el pueblo de Putla en Oaxaca.

“Lo constatamos en un comentario de un intelectual, graduado en el extranjero, que habló de Putla, Oaxaca, con una actitud despectiva, racista. Hablamos de un académico graduado de una universidad extranjera, secretario de Relaciones Exteriores. No en todo el pueblo de México, sino en una minoría. En los sectores más populares hay respeto, pero hay una franja de la población que es muy clasista, racista”.

Finalmente, afirmó que tanto los de FRENA como aquellos que usan este tipo de expresiones puede ser que en privado sea peor.