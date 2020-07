Elena Cuétara se desempeñaba como maestra de primaria y a su vez, era la directora de la misma; sin embargo, a finales de mayo fue despedida luego de subir un vídeo a la red social TikTok en el que imitaba a la cantante Paulina Rubio en estado inconveniente.

A través de esa red social, la docente señaló que tenía más de 25 años trabajando en una escuela, pero tras darse a conocer el vídeo en el que afirmó no haber ingerido alguna bebida durante la grabación, su vida laboral cambió por completo.

En el vídeo que causó molestia entre algunos padres de familia, se ve a la entonces maestra imitando las palabras de la chica dorada mientras se ve aparece despeinada, con maquillaje corrido y recomendando consumir alcohol.

De acuerdo con algunos reportes, algunos de los padres de familia consideraron que la actitud de la directora era mal ejemplo para sus hijos y exigieron su destitución.

“El 27 de mayo, en plena cuarentena, se me ocurre hacer un video imitando a Paulina Rubio en mal estado. A la semana recibo una llamada de mi jefe informándome que hay un grupo de papás muy molestos porque creen que estoy dando un mensaje inadecuado. Y me dijo que ya no podíamos seguir trabajando juntos”.

A pesar de haber sido despedida, la docente afirmó que también contó con el apoyo de otros tutores, quienes consideraron que era una broma y no debió castigarse a tal extremo.

Finalmente, Elena exhortó a los padres de familia a ponerse en el lugar de los maestros, pues ellos también son personas y tienen derecho a divertirse.