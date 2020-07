Miguel Robles Bárcena, quien fuera secretario de Educación Pública en el Estado de Puebla, se integrará a la Vicepresidencia Administrativa del equipo de fútbol Pumas, así lo reveló esta noche el periodista y columnista, Ignacio Suárez desde su cuenta de Twitter (@fantasmasuarez).

Miguel Robles, auténtico "mil usos" llega a la Vicepresidencia administrativa de @PumasMX Veterinario, Directivo en el Cisen, Srio. Particular de @JoseNarroR y subsecretario de Salud, Titular de la @SEP_mx en algún momento.

¿cargo en fútbol? Ninguno. Solo eso le faltaba

¡Suerte! pic.twitter.com/2wrNg8HSj7 — ignacio suarez (@fantasmasuarez) July 15, 2020

Antes de su llegada al equipo de la Universidad Nacional Autónoma de México, Robles Bárcena se desempeñó en el gabinete de la exgobernadora, Martha Erika Alonso Hidalgo, por recomendación de Rafael Moreno Valle Suárez, padre del ex gobernador del mismo nombre y expresidente de la Fundación UNAM.

“Cuando yo era secretario Particular de Narro Robles, coincidí con Rafael Moreno Valle papá, él era Presidente de la Fundación UNAM y juntos hicimos muchas cosas por la universidad. Cuando nombran a su hijo gobernador, hicimos el proyecto de alfabetización en el que participan la BUAP, la UNAM y el Gobierno del Estado y a mí me toca estar muy de cerca con ese proyecto aquí en Puebla. Tiempo después, la gobernadora me hizo mención que su suegro le había comentado de mi perfil cuando ella estaba buscando perfiles de poblanos, decidiéndose por mí”, relató al dejar la SEP en julio de 2019 en una entrevista con Vicky Fuentes.

El egresado de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM también laboró como Subsecretario de Administración y Finanzas de la Secretaría de Salud Federal, en marzo de 2018 cuando José Narro Robles se desempeñó como titular de la dependencia.

Previamente, en mayo de 2013, Miguel Robles Bárcena fue nombrado como secretario general en el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), después de dejar su puesto como secretario de Servicios a la Comunidad de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).