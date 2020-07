De acuerdo con un consenso médico mundial, las personas que han contraído la enfermedad COVID-19 pueden desarrollar inmunidad a la misma, sin embargo, también perderla en cuestión de meses, así lo muestra la "Evaluación longitudinal y disminución de las respuestas de anticuerpos en la infección por SARS-CoV-2", un estudio publicado en Londres.

El estudio sugiere que la magnitud de respuesta de los anticuerpos neutralizantes que adquiere una persona que ya contrajo el coronavirus y logró recuperarse, depende de la gravedad de la infección, además, la investigación mostró que existe una considerable disminución de anticuerpos 40 días después del inicio de los síntomas.

"¿Qué pasa en la actitud del que ya lo tuvo, ya comprobó que fue positivo?, que a lo mejor no tuvo problemas o síntomas, y que según la parte médica de lo que sabemos hasta ahora logras una inmunidad, ya no te puedes contagiar o cuando menos no de la misma forma, entonces, esa persona puede tener un comportamiento social muy distinto (...) ¿por qué se tendría que poner un cubrebocas?", cuestionó Enrique Núñez en la mesa de Off The Record.

Al respecto, Erick Becerra comentó que dentro de la Nueva Normalidad, se tratará de un "tema de etiqueta", pues no llevar un cubrebocas debería ser mal visto y motivo de rezago, no obstante se deberá reflexionar si el rechazo recae en la discriminación, "al volver las empresas, tú ya sabes que tu compañero o compañera tuvieron Covid y ¿no será que los releguemos?, será un problema de relaciones sociales que seguramente podrían complicarse".

"Te lo puedo asegurar que va a suceder", respondió Gerardo "Yuca" Sánchez, sobre que aquellas personas que se hayan contagiado de Covid-19 sufrirán discriminación, "si lo hemos visto con los médicos, que los quieren correr de los departamentos, que les han echado cosas porque van a contagiar, la ignorancia y el miedo en mezcla pueden ser súper agresiva", agregó.

¿Conoces a alguien que haya tenido Covid-19?, ¿tratarías distinto a esa persona?

Así lo platicamos esta noche en la mesa #OffTheRecord