El gobernador, Miguel Barbosa Huerta, dejó claro que la ciudadanía ha sido la principal sacrificada con la pandemia del Covid-19, refirió que el Gobierno Estatal no decide que la actividad económica se paralice, pues “solamente reconoce si hay o no condiciones”, dijo que el sector empresarial no debe presentarse como “los mártires”, pues no lo son.

Si bien reconoció que el sector empresarial es un grupo importante para el desarrollo del estado, hasta el momento solo se han dedicado a criticar las acciones de su administración, pero no han sido solidarios en esta pandemia del Covid-19, ya que no han hecho donaciones.

“Las actividades económicas es un pendiente, pero es un asunto que se afronta y se toma la decisión día a día, aquí no hay sacrificados únicos, aquí es la sociedad, ningún segmento de la población puede asumirse como que son los sacrificados, la que ha sido sacrificada es la sociedad y el gobierno no decide que esto se tenga parado, el gobierno solamente reconoce si hay o no condiciones”, dijo el jefe del Poder Ejecutivo Estatal.

En conferencia de prensa, el mandatario local reiteró que desde el inicio de la pandemia su administración ha tomado medidas para proteger a las y los ciudadanos ante la pandemia que ha dejado a 2 mil 66 fallecidos con un total de 15 mil 398 personas contagiadas.

En un comunicado de prensa publicado en redes sociales, cámaras empresariales pidieron al jefe del Poder Ejecutivo que considere la otorgación de un “salario solidario” y con ello ya no haya despidos en las empresas.

“Debido a la falta de apoyo por parte de la federación y el retraso de inicio de actividades productivas en el estado, sostenemos que esto está provocando el cierre de empresas y establecimientos, impactando directamente en la pérdida de miles de empleos”, se citó en un comunicado firmado por las cámaras empresariales.

El jefe del Poder Ejecutivo Estatal instruyó que el secretario de gobernación, David Méndez Márquez en conjunto con Abelardo Cuéllar, secretario del trabajo; así como la titular de la Secretaría de Economía, Olivia Salomón Vivaldo busquen reunirse con el sector empresarial.

El gobernador, Miguel Barbosa Huerta reiteró que su gobierno continúa con la adquisición de insumos médicos para enfrentar la pandemia del Covid-19, la que se mantiene en un comportamiento estable.