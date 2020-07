Por el momento no habrá apertura de las actividades económicas, ya que Puebla está en semáforo rojo y se pretende evitar que haya un disparo en los contagios de Covid-19, justo cuando que la curva va aplanando; el gobernador, Miguel Barbosa Huerta afirmó que está abierto al diálogo pero con los verdaderos empresarios, quienes emplean a la gente, más no con quienes se rentan como gerentes de organizaciones y son claros opositores a su gobierno mostrando su “intransigencia” y “bravuconería”.

“Les pido que se quiten ya esa actitud de posición política, no me sorprende, simplemente se quitaron la máscara `somos nosotros los adversarios´ y bueno está claro, está claro que nunca han apoyado a este movimiento. Cuando estuvo el gobierno del PRI fueron priistas, cuando estuvo el gobierno del PAN fueron panistas y ahora no pueden y no admiten que haya un gobierno de izquierda que dialogue, proponga y que vea a los pobres, como el objeto principal de sus acciones de gobierno, dialoguemos”, dijo el mandatario estatal.

En conferencia de prensa, señalo durante la reunión de integrantes de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), al menos cinco estados quienes concluyeron con el confinamiento ya fueron afectados nuevamente por la pandemia del Covid-19 y tomando en cuenta las experiencias de otras entidades, su administración no permitirá un rebrote de la enfermedad, por lo que Puebla está en semáforo rojo.

“No hay condiciones para reabrir y es mi criterio y no lo voy a variar, se lo digo a las y los poblanos estamos abiertos a dialogar con todos, no solo con las organizaciones empresariales a las que llamo a desproveerse de propósitos políticos, algunas organizaciones obreras que también llamo a sus dirigentes a quitarse propósitos políticos. Llamo a dialogar para encontrar formas de cómo resolver los asuntos, pero no con actitudes de intransigencia, sé perfectamente que las mesas directivas de esas organizaciones nunca han apoyado a mi gobierno”, dijo el mandatario local.

El jefe del Poder Ejecutivo Estatal lamentó que organizaciones como la Cámara Patronal de la República Mexicana (Coparmex) este manipulada por su presidente; sin embargo, reiteró que su administración está abierta al dialogo solo con los verdaderos empresarios, quienes otorgan empleos a las y a los poblanos.

“Con los verdaderos empresarios, yo quiero hablar con ellos con los verdaderos empresarios, y los vamos a buscar a ellos a los que dan trabajos, no a los gerentes ni a los jefes de un despacho que se rentan para ser dirigentes y que la bravuconería es su forma de acreditar que pueden ser los dirigentes de una organización empresarial, totalmente opuesta a este régimen político que hay”, puntualizo.

Este viernes, por medio de un tuit, Fernando Treviño, presidente de la Coparmex en Puebla, -identificado con el grupo de derecha en el estado y cercano al ex gobernador, Rafael Moreno Valle Rosas-, citó por medio de un tuit: “unidad y respeto serán primordiales para lograr acuerdos que abonen a la salud y reactivación económica de #Puebla”.