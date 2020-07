Luego de una semana de ausencia en la conferencia de prensa sobre la pandemia en México, regresó el semáforo de riesgos de Covid-19 y con él varias entidades recaerán en la Alerta Máxima señalada con el color rojo.

La Secretaría de Salud informó que para la semana epidemiológica número 30 que arranca este lunes 20 de julio, 18 de las 32 entidades del país se encuentran en Alerta Máxima, mientras que las 14 restantes están en naranja.

El pasado viernes 10 de julio se interrumpió la presentación del semáforo. El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell explicó que se debía a “inconsistencias” en la información enviada por algunos estados del país.

“Hoy esperábamos ver un semáforo, decidimos hoy no presentar un semáforo, porque la información no es consistente en todos los estados, hay estados donde la información que tenemos a la mano, que se notifica a través de canales oficiales, no es consistente”, expuso López-Gatell durante la conferencia de la semana pasada.

Este viernes 17 de julio, en conferencia desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, el epidemiólogo explicó que el reporte presentado la tarde del viernes estará vigente a partir del lunes 20 y hasta el domingo 26 de julio.

López-Gatell indicó que uno de los estados que pasó a naranja en esta ocasión fue Chiapas, aunque no detalló cuáles y cuántos regresaron del naranja al rojo. En la última actualización del semáforo Covid 15 entidades estaban en rojo y 17 en naranja.

Conoce el color de tu estado

Los estados que se encuentran en nivel de alerta máxima, son: Baja California Sur, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas, San Luis Potosí, Jalisco, Nayarit, Colima, Querétaro, Guanajuato, Hidalgo, Puebla, Tabasco, Veracruz, Yucatán, Quintana Roo y Oaxaca.

Las entidades que se encuentran en naranja son: Baja California, Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Durango, Aguascalientes, Michoacán, Guerrero, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala, Chiapas y Campeche.

Más de 38 mil muertos

Durante la misma conferencia de prensa, se informó que México registró 38 mil 310 muertes causadas por el coronavirus, es decir, 736 más que las registradas el día de ayer. Además la cifra de casos acumulados asciende a 331 mil 298, de los cuales 29 mil 363 son casos activos.