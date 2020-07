El expresidente de México, Vicente Fox, se unió a la plataforma Cameo, en dónde por 255 dólares (5 mil 734 pesos, al tipo de cambio de este viernes) te envía mensajes personalizados como felicitaciones por tu cumpleaños, cantándote el ¡Happy birthday to you!

Para tener tu mensaje personalizado -que también pueden ser consejos o promocionar tu negocio, por ejemplo-, tienes que hacer tu solicitud con 7 días de anticipación, que es el tiempo que tarda en procesarse.

Aquí está el regalo perfecto para sus familiares mochos. Por la módica cantidad de 255 dólares, Vicente Fox te puede cantar las mañanitas en inglés, llamarte chilanga y presentarse como presidente de México.https://t.co/ra10ipHKB5 pic.twitter.com/CRztpVKnFE — Eduardo González (@EalexGlez) July 13, 2020

Deberás pagar el monto, el cual según el perfil de Fox será destinado a la caridad, luego el recibo y las actualizaciones de tu pedido se enviarán a tu correo electrónico. Cuando se complete tu solicitud, te envían un correo con el enlace para ver, compartir o descargarlo.

Actualmente, Fox cuenta con nueve videos personalizados en la plataforma.

Otras personalidades que se encuentran en la plataforma son Jimena Sánchez, Belinda, Jaime Camil, Aarón Díaz, entre otros.

En mayo, el expresidente indicó que vive al día y tiene dificultades para conseguir para comer, y añadió que todo su dinero lo metió a las fundaciones que tiene junto con Marta Sahagún.

"Ahorita difícilmente tengo para comer. Yo no lo he robado un centavo a nadie. Yo he hecho mi patrimonio con trabajo (...) Aquí no hay riqueza ni dinero escondido y cualquiera que le busque no lo va a encontrar . Yo vivo prácticamente al día", señaló el exmandatario en entrevista con CNN en Español.

Con información de El Financiero