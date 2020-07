Un video que se ha popularizado en redes sociales, muestra en momento en que tres mujeres se encontraban caminando por uno de los senderos del parque Chipinque, en Monterrey, cuando un oso se cruzó por su camino.

El animal rápidamente se acercó a una de las mujeres y se puso en dos patas para poder olerla, mientras el oso hacía esto, la mujer rápidamente sacó el teléfono para tomarse una selfie, pero no se pudo mover.

SUSTO 👀en Chipinque en Mty NL. Cada vez es más frecuente ver osos en la zona de chipinque que entran a casas o se topan con humanos. Que TEMPLE de esta jovencita 😱 pic.twitter.com/ruyjXvWRZo — lázaro Ríos (@lzaroRos5) July 18, 2020

La joven optó por no hacer movimientos bruscos para no alterar al animal. De acuerdo a los internautas, el parque cuenta con una serie de puntos que deben tomarse en cuenta en caso de encontrarse con estos animales.

De acuerdo con el parque Chipinque se debe: mantener la distancia y no acercarse a los animales; retirarse de forma tranquila y no correr; reportar la presencia del oso a un guardaparque; no intentar fotografiar de cerca al animal; no dejar alimentos y no darles agua.