Consejeros del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) advirtieron que no permitirán que personas ajenas al partido político intervengan en las encuestas que realizará la Comisión Nacional de Encuestas para definir al nuevo presidente y secretario general de este partido político, en Puebla serían sondeados al menos 80 mil morenistas.

En conferencia de prensa virtual, el consejero nacional, Iván Camacho Mendoza, recordó que la semana pasada el Consejo Nacional de Morena ratificó la convocatoria para el cambio de dirigentes nacionales, por lo que será a través de la encuesta que se designen a los nuevos líderes de partido.

Sin embargo, la encuesta “abierta” no significa que sea para las y los ciudadanos de forma general, pues solo podrán ser sondeados los militantes de este partido político, para evitar que militantes del PRI y PAN, intervengan en la decisión que solo compete a los morenistas.

A nivel nacional serán encuestados 3.1; sin embargo, de los que más de 80 mil pertenecen a Puebla, por lo que estos sondeos se realizarán del 24 al 26 de agosto, para que el 29 de agosto se den a conocer los resultados y con ello asuman el cargo los nuevos dirigentes de Morena.

Si bien, la convocatoria menciona que de forma presencial se deben realizar los sondeos, hay posturas de consejeros para que se busquen otros métodos para que las personas sean encuestadas, en razón de guardar la sana distancia, producto de la pandemia del Covid-19.

“Esta comisión tiene la tardea, encomienda de realizar las encuestas para que se pueda de esta manera elegir solo al secretario general y al presidente, nosotros respetamos y eso lo dejamos muy claro, las resoluciones y sentencias del TEPJF; sin embargo, tenemos que defender que no exista, injerencia, que no exista transgresión a los principios y documentos básicos de nuestro estatuto, por eso es que el tribunal aunque este planteando una encuesta abierta, nosotros hemos decidido que efectivamente tenemos que ir a la encuesta, pero no en encuesta abierta a toda la población, no puede ser posible que un militante o simpatizante de otras fuerzas políticas entren y decidan sobre la vida interna de nuestro partido”, dijo Iván Camacho Mendoza.

A pesar de las irregularidades que tiene el padrón, uno de los motivos principales por los cuales se impugnaron las asambleas distritales realizadas el año pasado, será ocupado el que tiene registrado el Instituto Nacional Electoral (INE) que alcanzan los 3.1 millones de poblanos, quienes se afiliaron a este partido político antes de noviembre de 2017.

Sin condiciones para realizar asambleas distritales

Por otra parte, Iván Camacho Mendoza, coincidió con su homólogo, Eduardo Gandúr Islas, pues no hay condiciones para que se celebren asambleas distritales en las 15 cabeceras federales, para que de esta forma se elijan a los 150 consejeros de entre quienes saldrán los nuevos inetgrantes del Comité Ejecutivo Estatal.

Refirió que consientes de este tema, la Comisión Nacional de Elecciones debe asumir una postura, ya que Puebla continúa en semáforo rojo por la pandemia del Covid-19 y esto impide que se realicen eventos masivos, siguiendo las recomendaciones de las Secretarías de Salud tanto federal como estatal.

“Tendrían que hacerse 32 asambleas; sin embargo, queremos dejar en claro que a pesar de que avalamos esta convocatoria, no está por encima de las decisiones oficiales en materia de salud, nosotros vamos a respetar el tema de la contingencia y mientras no exista semáforo verde sería imposible poder celebrar estas asambleas”, dijo.

En el caso de que no se concreten las asambleas distritales y solo se lleven a cabo las encuestas para la elección de los dirigentes nacionales, se prevé que sean nombrados delegados en las entidades que hagan frente al proceso electoral 2020-2021.

El siguiente año se eligen a diputados federales, diputados locales y 217 planillas a los Ayuntamientos, por lo que Morena tendrá que organizarse para enfrentar los comicios.