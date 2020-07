Para los fans del Cuarteto de Liverpool, The Beatles, se alista el material especial “Flaming Pie” Archive Collection de Paul McCartney, una edición limitada de lujo, que incluye álbum original remasterizado, Bonus Tracks, Material inédito, Libros, Fotos y más. Este material de colección se lanzará el 31 de Julio vía MPL/Capitol/UMe.

Paul McCartney anuncia la decimotercera entrega de su colección galardonada con el premio Grammy, Archive Collection: Flaming Pie, el décimo álbum solista de Paul, aclamado por la crítica y universalmente adorado por sus seguidores así como también por parte de la “Beatlemanía”.

Del material de colección

Este material será el último en recibir el tratamiento Archive Collection, que se lanzará en formatos que incluyen: 5CD / Edición de Coleccionista de 2DVD / 4LP, una edición de lujo 5CD / 2DVD, más ediciones en 3LP, 2LP y 2CD. Hay que mencionar que el EP adicional "The World Tonight" se estrenó el pasado 26 de junio, mientras que el EP "Beautiful Night" salió este fin de semana.

“Flaming Pie”, estará disponible en formatos que incluyen una caja de edición de lujo numerada y limitada de siete discos (5CD / 2DVD) compuesta por el álbum original remasterizado en Abbey Road Studios, 32 pistas de audio adicionales incluyendo grabaciones y demos caseros nunca antes escuchados, grabaciones de estudio alternativas, mezclas sin pulir y lados B, incluidas selecciones de Oobu Joobu partes 1-6, el CD Flaming Pie At The Mill (la gira de Paul de su estudio de una hora de duración), contenido de video incluyendo el documental “In The World Tonight”, videos musicales originales, EPKs, entrevistas, actuaciones y material detrás de cámaras.

Además un libro de 128 páginas que contiene imágenes inéditas de Linda McCartney, el arte del álbum ampliado de los archivos y la historia detrás del álbum, escrito por Chris Heath, incluyendo información canción por canción, recetas y nuevas entrevistas con Paul, Ringo Starr, Jeff Lynne, Steve Miller y personal clave del álbum, notas de estudio, letras escritas a mano, la edición de Flaming Pie de 1997 del Club Sandwich, el periódico oficial del Paul McCartney Fanclub, audio HD descargable de 24 bits y 96 kHz, y más.

Una edición de coleccionista de 4LP/5CD/2D, estrictamente limitada a 3 mil copias numeradas publicada en una caja de coleccionista de dos piezas envuelta en tela presentará todo en la Edición Deluxe más un portafolio de impresiones de mármol de seis serigrafías de arte de Linda McCartney, versiones de vinil exclusivas del álbum remasterizado cortado a la mitad de la velocidad en 2LPs en una exclusiva funda desplegable, un LP de grabaciones caseras en una funda blanca estampada a mano y "The Ballad of the Skeletons". La colaboración de Paul en 1996 con Allen Ginsberg, también presentando a Philip Glass y Lenny Kaye­ lanzado por primera vez en vinil y cortado a 45 RPM con grabado de vinil y póster.

Los formatos adicionales del “Flaming Pie Archive Collection” incluirán 2CD (álbum remasterizado + 21 temas de audio adicionales), 2LPs (álbum remasterizado cortado a la mitad de velocidad en dos LP de 180 g en portada plegable con folleto) y 3LP (álbum remasterizado cortado a la mitad de velocidad en dos LP de 180g en una funda desplegable con folleto, más un LP individual de 180g de grabaciones caseras inéditas en una funda de etiqueta blanca estampada a mano, ambas alojadas en un estuche). El lanzamiento también estará disponible en plataformas de reproducción