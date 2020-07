La farmaceútica de Gran Bretaña AztraZeneca y la Universidad de Oxford dieron a conocer a través de las redes sociales que la vacuna experimental contra el Covid-19 dejó buenos resultados y produjo una respuesta inmune en la etapa preliminar.

De acuerdo con los especialistas, esta segunda fase fue aplicada con voluntarios sanos, los cuales no sufrieron reacciones tras la aplicación de la vacuna.

La vacuna nombrada AZD1222 no presentó ningún efecto colateral grave en los voluntarios, que produjeron respuestas inmunes de anticuerpos y células T.

Oxford’s Covid-19 vaccine produces a good immune response, reveals new study.

