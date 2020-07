El gobernador, Miguel Barbosa Huerta, exhortó a las ya los políticos a no “colgarse” y a no sacar "raja política" de la pandemia del Covid-19, pues no es momento de hacer promoción personal, dijo que ya vendrán tiempos electorales y garantizó libertad de expresión.

Aunque no llamó por su nombre a los aspirantes a cargos de elección popular quienes se promueven, el panista Eduardo Rivera Pérez ha otorgado entrevistas radiofónicas y por medio de sus redes sociales ha respaldado al Consejo Coordinador Empresarial de Puebla ante su postura crítica al gobierno de Miguel Barbosa Huerta, en medio de la pandemia del Covid-19.

“Pedirles a los políticos poblanos que no se cuelguen de este momento complicado en nuestro estado para empezar hacer promoción personal, no es correcto que sus estrategias las desarrollen en los escenarios de la crisis de salud que estamos viviendo, hay muchas formas al comprometerse de apoyar la solución de esta crisis y no con declaraciones que solamente tratan de buscar beneficios y protagonismos”, dijo el jefe del Poder Ejecutivo Estatal.

En la víspera de los procesos electorales tanto federal como estatal, el mandatario local garantizó libertad de expresión, pero en este momento, dijo que “no se cuelguen de estos hechos complicados y difíciles que estamos enfrentando, tanto partidos y personajes, dirigentes, aspirantes que quieren sacar raja política de este momento”, sostuvo.

Han sido personajes del PAN, comenzando desde su dirigente de partido, Genoveva Huerta Villegas, así como el diputado Oswaldo Jiménez López y el panista Eduardo Rivera Pérez quienes han manifestado sus aspiraciones rumbo al proceso electoral 2020-2021, ellos han sido principales críticos de las acciones de gobierno de Miguel Barbosa Huerta.