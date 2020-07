Será cuando el semáforo de la pandemia de Covid-19 esté en naranja y la curva de contagios en Puebla se haya estabilizado, que se podrá planear el regreso progresivo y ordenado de todas las actividades económicas en la entidad, de acuerdo a lo dicho por el gobernador Miguel Barbosa Huerta, durante sus conferencias diarias.

"La iniciativa privada que está en las últimas, están desesperados, ya no saben qué hacer, ya no aguantan más. Yo veo complicado lo que sucederá si el viernes próximo el gobernador dice 'no hay condiciones' y no vamos a abrir hasta agosto", aseveró Gerardo "Yuca" Sánchez, en la mesa de Off The Record de esta noche.

Ante ello, el periodista Luis Enrique Sánchez opinó que el gobernador poblano "no ha hecho lo suficiente, ni lo necesario para enfrentar la crisis", ya que en esta situación no es solo el sector empresarial el que se ha visto afectado, también el sector informal está perdiendo grandes cantidades de ingreso, sin embargo no toda la culpa debe recaer en él.

"No es posible que los poblanos queramos que el gobernador haga todo, es decir, sí que la iniciativa privada haga lo suyo, que los empresarios hagan lo suyo, estamos acostumbrados a poner la mano para que el gobierno resuelva, pero en esto del Covid, todos, uno por uno de los poblanos tenemos una responsabilidad que tenemos que cumplir, hagamos lo que nos toca a cada quien", aseveró.

En días pasados, Barbosa Huerta, apuntó que su gobierno estaba abierto al diálogo con todos los empresarios para recuperar el dinamismo económico de la entidad, luego de afirmar que estos no son ningunos “mártires” de la pandemia, mensaje en el que señaló directamente al presidente de Coparmex en Puebla, Fernando Treviño Núñez, quien "no ha regalado ni una hamburguesa” al personal médico a través del programa de solidaridad que encabeza el gobierno estatal.

Erick Becerra acentúo que el gobernador está haciendo lo que debe hacer, pues al tener la tutela de los servicios públicos de salud sabe que si existe un desbordamiento de la pandemia, no tendrá capacidad suficiente y terminará siendo señalado como responsable: "¿le preocupa su imagen pública? no lo creo, porque no es un personaje tan quisquilloso con su imagen pública. Yo pienso que ve la administración del riesgo".

Además, el periodista indicó que sí podría haber una auto-regulación de actividades supervisada por el Estado, "no hay posibilidad alguna de que revisen los dos mil restaurantes que hay, no hay supervisores que vayan a ver cuántas mesas tienes, seguramente va a haber cierta laxitud en el cumplimiento de las medias, pero pienso que sí deberían ir revisando cuáles de las actividades que ya permiten el gobierno federal se pueden reactivar".

