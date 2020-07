El gobernador, Miguel Barbosa Huerta, tiene buena opinión respecto a los cuatro consejeros y consejeras del Instituto Nacional Electoral (INE), quienes fueron electos el miércoles por la Cámara de Diputados Federal, sostuvo que tendrán una labor importante en el desarrollo de la vida democrática del país, pues incluso tiene facultades para intervenir en el ámbito local en diferentes temas y hasta la atracción de elecciones, como ocurrió en Puebla en 2019.

“Tengo una buena opinión de los cuatro personas que fueron electas, tengo una buena opinión, los felicito a los cuatro, se está fortaleciendo el INE desde esta nueva integración de cuatro ciudadanos, desde Puebla el gobierno los felicita”, dijo el mandatario poblano.

Recordó que ante las anomalías surgidas en el proceso electoral de 2018 con las y los consejeros del Instituto Electoral del Estado (IEE) y particularmente con el ex presidente y ex secretaria, Jacinto Herrera Serrallonga y Dalhel Lara Gómez, en 2019 se pidió la intervención del INE y fue el órgano nacional atrajo la elección local.

El jefe del Poder Ejecutivo poblano recordó que él fue parte de las nuevas disposiciones electorales, desde 2014 por lo que conoce y tiene claro el tema del funcionamiento del órgano nacional en temas de fiscalización de los recursos, por mencionar una de sus varias facultades.

“Claro que tienen involucramiento en todos los procesos electorales en todo el país, tan es así que recuerdas que por todos los abusos que se cometieron en 2018 el INE decidió atraer la elección de Puebla en 2019, en Puebla se vivió la figura de la atracción y la organización por parte del INE en un proceso electoral local, conozco de qué se trata y cómo funciona”, refirió el mandatario local.

Las y los nuevos consejeros del INE son Norma Irene de la Cruz, Carla Astrid Humphrey, José Martín Fernando Faz y Uuc-kib Espadas Ancona.

Pendiente reforma a la Ley de Pensiones en el Estado

En otro punto, el gobernador, Miguel Barbosa Huerta, reconoció que en Puebla está pendiente la reforma a la Ley de Pensiones, la que se debe resolver a la brevedad para evitar colapso financiero.

“Hay Faltante de recursos que fue un bote que patearon los gobiernos anteriores y este bote cayó en este gobierno y vamos a tener que enfrentar este momento complejo”, dijo el mandatario local, y es que desde el año pasado anunció que enviará una reforma al Congreso del Estado que pretende modificar el ordenamiento con el objetivo de evitar un colapso en las finanzas.

Respecto a la Ley del Seguro Social que modifica el esquema de pensiones, señaló que aún no conoce el documento, aunque calificó como complejo este tema “es complejo para dar una opinión, ya la conseguí, la vamos a estudiar, no porque sea aplicable por nosotros, es aplicable para todos los trabajadores del país, no es aplicable para nosotros, nosotros tenemos que hacer nuestra propia reforma de pensiones para los trabajadores al servicio del estado”, refirió.

La iniciativa fue ingresada a la Cámara Federal e intenta bajar a 750 las semanas obligatorias de cotización y aumentar el monto de retiro en 40 por ciento, por lo que el tema ha sido calificado como positivo por sindicatos de trabajadores.