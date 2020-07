Para este jueves las cifras de Covid-19 en Puebla repuntaron, pues se reportaron 464 nuevos contagios y 101 casos rezagados, además 60 defunciones, de las que 29 se reportaron en las últimas 72 horas; el gobernador, Miguel Barbosa Huerta reiteró el llamado a las y los ciudadanos a que continúen con las medidas sanitarias y se confinen para evitar más contagios.

“Quiero esperar a que el día de ayer haya sido un resultado atípico, que se reajuste nuevamente a esta meseta estable que traíamos de entre 200, de 220 a 250 y que la semana anterior era de 250 a 300; es una muestra de cómo es inestable este tema de los contagios y cómo responde en sus consecuencias la divulgación de la enfermedad a los comportamientos sociales, si no nos cuidamos ahí está el resultado, sino hacemos el Pacto Comunitario ahí está el resultado, lo expreso así, espero que sea un día atípico, cuántos contagiados nos dan los laboratorios el día de hoy y a ver si recuperamos esa meseta estable que traíamos”, dijo el mandatario local.

De acuerdo al secretario de salud, José Antonio Martínez García, detalló que desde el inicio de la pandemia a la fecha se han procesado 30 mil 332 muestras de las que 18 mil 401 han resultado positivas, pero hasta este jueves hay mil 439 casos activos con 964 hospitalizados, de los que 191 personas están conectadas a ventiladores.

El secretario de salud en el estado señaló que además se han acumulado 2 mil 334 personas fallecidas, 29 de las últimas 72 horas; mientras que con respecto a las personas hospitalizadas, en hospitales de la Secretaría de Salud se ubican a 359 pacientes con el uso de 78 ventiladores; en el IMSS hay 328 pacientes con 64 ventiladores en uso.

Por otra parte en el ISSSTE hay 73 pacientes con el uso de 3 ventiladores; en el ISSSTEP hay 83 pacientes con el uso de 6 ventiladores; en el Hospital Universitario hay 13 pacientes con el uso de 2 ventiladores; en el Hospital Militar Regional hay 20 pacientes con el uso de 8 ventiladores y finalmente en los hospitales privados hay 88 pacientes con el uso de 20 ventiladores.

La gente prefiere automedicarse antes que acudir a un nosocomio

El gobernador Miguel Barbosa Huerta, reiteró el llamado a las y a los ciudadanos a que se atiendan en hospitales públicos cuando tengan los primeros síntomas de Covid-19, y es que advirtió que muchos prefieren quedarse en sus casas y auto medicarse, lo que trae consecuencias más graves.

“Hay gente que no acude a hospitales o aguantan los síntomas en sus casas auto medicandose o consultan a un médico particular porque creen que ir a un hospital es arriesgarse más. Yo he conocido casos de personas que estando contagiadas y así iban a labores”, dijo el mandatario local.

Señaló que la atención temprana de la enfermedad puede ayudar a las personas incluso a salvar sus vidas, por lo que reiteró que su administración sigue invirtiendo en insumos médicos para la atención de los enfermos.

Por su parte, el director de Salud Pública y Vigilancia Epidemiológica, Fernando Huerta Romano, detalló que la edad promedio de las personas fallecidas es de 60 años, aunque hay casos de bebés y menores de edad fallecidos a causa del Covid-19.

Por otra parte, dijo que las comorbilidades también son un factor de riesgo, por lo que el 24 por ciento de personas contagiadas no presentan comorbilidades, el 76 por ciento tienen una o más comorbilidades, hipertensión, diabetes, obesidad, tabaquismo, enfermedad pulmonar e inmunodeficiencias.

Del total de los pacientes que están hospitalizados, 24 son provenientes de otras entidades del país, por ejemplo, Morelos, Tlaxcala y Veracruz; en tanto que Puebla capital repunta en casos de contagios, con el 67 por ciento.

Suman 405 migrantes fallecidos

En su oportunidad, el secretario de gobernación, David Méndez Márquez informó que suman 405 migrantes fallecidos, un masculino que se sumó a la lista de víctimas de Covid-19 en el extranjero, por lo que la dependencia estará pendiente de más repatriaciones.

Respecto a las personas privadas de su libertad informó que se da el seguimiento a 112, siete están hospitalizados y de los que están en el Centro de Internamiento Especializado para Adolescentes (CIEPA) 100 son hombres y 7 mujeres.