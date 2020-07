Como inaceptable calificó el gobernador, Miguel Barbosa Huerta, el enfrentamiento que el jueves protagonizó Antorcha Campesina con operadores de Uber, afirmó que su administración no compensará políticamente a líderes de organizaciones y no solapará, como lo hicieron gobiernos pasados, a taxistas que operen en la ilegalidad, advirtió que su gobierno no será presionado a “gritos y sombrerazos”.

Barbosa Huerta afirmó que lo ocurrido ayer en la vía Atlixcayotl solo refleja la deformación en el transporte público y que por muchos años se permitió, en pasadas administraciones, por lo que su gobierno no permitirá que sigan operando en la piratería las unidades de la agrupación que con marchas y campañas en redes sociales pretenden presionarlo.

“Mi gobierno no será otro más en el que haya rutas encimadas de permisos otorgados y cientos o miles de piratas que de manera impune se comporten de manera ilegal y hasta de forma delincuencial, se va acabar, esto ya debió haberse terminado, pero ayer me pone a mí un foco rojo porque es inaceptable, inaceptable y hay toda una investigación sobre este grupo de transportistas piratas que desarrollan sus actividades de Puebla a Izúcar de Matamoros, de todas las actividades ilícitas que desarrollan”, dijo el jefe del Poder Ejecutivo Estatal.

El jueves, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal se movilizaron para detener el enfrentamiento entre Antorcha Campesina y operadores de la plataforma Uber, y es que se acusó que el bloque antorchista llegaron para atacar a los taxistas ejecutivos, para evitar que se instalen en esa zona; no obstante que, presuntamente les piden cuotas para dejarlos circular.

“Mi gobierno no será otro gobierno más donde se solapo todo, a mí nadie me toca la puerta de mi oficina para venirme a plantear el tema de una concesión ni de una ruta, ni nadie me viene a plantear cosas para compensar políticamente a un líder a una organización, nadie y no voy a dejar que mi gobierno se manche, vamos a limpiar esto”, dijo el mandatario poblano.

Falso que Miguel Barbosa palomee a partidos políticos

Por otra parte, el gobernador, Miguel Barbosa Huerta, dejó claro que él no es quien palomea los registros de los partidos políticos, por lo que en relación a Antorcha Campesina fue un tema que falló en última instancia a la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Recordó que a la agrupación Antorcha Campesina primero le fue negado el registro ante el Instituto Electoral del Estado (IEE) fallo que ratificó el Tribunal Electoral del Estado de Puebla (TEEP) y finalmente el TEPJF ya emitió un dictamen, tema del que el gobierno del estado de Puebla es ajeno.

“Solo decir que fue el criterio de este tribunal y he sido ajeno a todo, siempre lo dije, yo no soy parte de los tribunales, esa idea de que en un estado todo lo que ocurre o lo palomea el gobernador, es falso, por eso es que cuando se les negó el registro primero por el IEE y luego por el TEEP, así es la política y la entiendo y también la política se hace con presiones y piensan que presionando al gobernador el gobernador va a ceder, pero no, conmigo se equivocan, ya vengo muy corridito para que alguien me presione a gritos y sombrerazos”, dijo el mandatario local.

Las irregularidades de Antorcha Campesina

Las autoridades electorales negaron el registro a Movimiento Antorchista Poblano como partido político, debido a las diversas irregularidades que se presentaron en el proceso, de entrada esta agrupación presentó a destiempo su solicitud para ser considerada como partido político.

Fue Elieser Casiano Popócatl Castillo, quien se presentó como representante jurídico de la organización “Podemos por Puebla” para presuntamente venderla a la agrupación de Aquiles Córdova, este tema fue acusado reiteradamente por la familia Lagunes Viveros.

Aunque la agrupación Antorcha Campesina argumentó que cumplieron con las asambleas distritales requeridas y con el número de afiliados, no pudieron acreditar la legalidad de esta organización para ser registrados como partido político.

Después de un largo proceso jurídico y al hacer el análisis de la documentación, finalmente el TEPJF negó el registro a Movimiento Antorchista Poblano por diversas irregularidades registradas en el proceso de conformación.