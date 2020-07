El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) volvió a mostrarse negativo al no usa cubrebocas como medida sanitaria por el coronavirus al afirmar que su efectividad "no está demostrada científicamente".

Durante su conferencia matutina de este viernes en Oaxaca, López Obrador detalló que su postura ha sido analizada por los expertos en el tema como Hugo López-Gatell.

"A mí, tanto el doctor Alcocer y el doctor López Gatell, me han dicho que no necesito cubrebocas si mantengo la sana distancia, y en los lugares donde sí es necesario, si se considerara de que con esto se ayuda, lo haría desde luego, pero no es un asunto que esté científicamente demostrado".

En ese tema, tras ser cuestionado sobre su disposición por el uso de cubrebocas para animar a los ciudadanos a seguir esta norma, el mandatario federal consideró que desde el inicio de la pandemia de coronavirus, todas las medidas sanitarias han sido voluntarias.

Dentro del tópico del Covid-19, López Obrador aseguró que que la pandemia está perdiendo fuerza en México.

"Ha sido muy doloroso lo que ha pasado con la pérdida de vidas humanas, pero ya hay indicios de que va bajando".

Finalmente, exhortó de nueva cuenta a los mexicanos comenzar a salir, pues se debe lograr el equilibrio entre la salud y la situación económica.

"Si se abre y hay un problema de rebrote, para atrás, pero tenemos que ir saliendo, incluso es un asunto también de la intimidad, tenemos que ir recuperando nuestra libertad, venciendo nuestros miedos, nuestros temores, y algo que es muy importante que es cuidarnos nosotros mismos", concluyó.