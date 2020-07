En sesión extraordinaria, el Congreso de la Ciudad de México aprobó por mayoría castigar las terapias de conversión sexual al señalar que esas acciones atenten contra el libre desarrollo de la personalidad e identidad sexual.

Este viernes, con 49 votos a favor, 9 en contra y 5 abstenciones, se aprobaron las reformas al Código Penal de la capital del país para tipificar esta práctica que busca “curar la homosexualidad".

Las sanciones van de de 2 a 5 años de prisión y de 50 a 100 horas de trabajo comunitario para las personas que obligue o practiquen esta clase de 'prácticas' que buscan "arreglar" la orientación sexual.

#SesiónExtraordinaria |El pleno del #CongresoCDMX aprueba 49 votos a favor, 9 en contra y 5 abstenciones, las reformas al Código Penal DF para tipificar como delito las #TerapiasDeConversión o #Ecosig que atenten contra el libre desarrollo de la personalidad e identidad sexual. pic.twitter.com/YDQB20Xlfw — Congreso de la Ciudad de México (@Congreso_CdMex) July 24, 2020

Las reformas también agregaron que si la persona que recibe la terapia es menor de edad, los involucrados tendrán una pena al doble.

El tema que fue criticado por el Frente Nacional de la Familia fue catalogado por el Congreso de la CDMX como “tratos crueles, inhumanos o degradantes que atenten contra la dignidad humana”.

De acuerdo con Forbes México, estos "tratamientos", se basan en el maltrato físico, privación de la libertad, y algunos tipos de violencia como la económica y sexual, esta última realizan abusos grupales para “curar” a homosexuales, lesbianas o personas de su sexualidad o identidad de género.

De acuerdo con el reporte What Harm is it? Conversion Therapy Survivors (2019), el 74% de las personas que vivieron este tipo de tratamientos vivieron alguna secuela como vergüenza, depresión, desprecio hacia sí mismos y falta de autoestima.