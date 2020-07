En Puebla el índice de violencia familiar y acoso sexual se contrajo durante el primer semestre en relación con el 2019, conforme a datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, reveló la responsable de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, María de Lourdes Rosales Martínez, al presentar el análisis comparativo de los primeros seis del 2019 y 2020.

Valoró que los datos engloban una disminución de la violencia contra la mujer en abuso y acoso sexual, violación simple y equiparada y hostigamiento.

En violencia familiar, dijo, que este 2020 se presentó un descenso, al indicar que en los 12 meses de 2019 se generaron mil 937 carpetas de investigación, mientras que en el mismo periodo del 2020 se abrieron mil 577 carpetas de investigación, mientras el año previo se obtuvieron mil 937 CDI, en el 2020 bajó a mil 577, puntualmente en enero ocurrieron 278, en febrero 259, marzo 376, en abril 250, mayo 207 y en junio 207.

Respecto al abuso sexual detalló que en 2019 se acumularon 175 delitos, pero para 2020 bajó a 169 casos: enero 27, febrero 47, marzo 36, abril 20, marzo 21 y en junio 18.

La violación simple registró un deslizamiento respecto al primer semestre del 2019 con el mismo segmento del 2020, al pasar de 111 carpetas de investigación a 72 carpetas de investigación; mensualmente en enero se presentaron 18 casos, en febrero 18, marzo 16, en abril seis, mayo seis y en junio ocho.

En el segmento de la violación equiparada sumó 88 carpetas de investigación en 2019 y en 2020, 66; mensualmente el indicador descubre que en enero ocurrieron 11 caos, febrero 17, en marzo icho, abril 10, en mayo nueve y en junio 11.

Rosales Martínez indicó que en acoso sexual en el 2019 se abrieron 59 carpetas de investigación y en el mismo lapso del 2020 sumaron 38, siendo el febrero el de mayor incidencia acumulada.

En hostigamiento sexual en los primeros seis meses de 2019 se presentaron 14 carpetas de investigación y 12 en el primer semestre del 2020 y marzo reportó más casos.

Reportes telefónicos

Además, priorizó que en este mes de julio se han activado más llamadas telefónicas por violencia familiar vinculadas por la pandemia del Covd-19, pero, precisó que el 90 por ciento de los casos no quiere proceder en contra de sus parejas o algún elemento del seno familiar.

Los pretextos para evitar el proceso son que no está la denunciante en el domicilio, no quieren abrir la puerta y señalan que no existe una denuncia, "seguramente por temor".