El gobernador, Miguel Barbosa consideró que no hay condiciones para que el próximo fin de semana se realicen asambleas en 15 distritos federales para elegir a 150 consejeros del Movimiento Regeneración Nacional (Morena); sin embargo, dejo claro que no se entrometerá en la vida interna de este instituto político.

“No veo condiciones, no seré yo quien decida eso porque es vida interna, pero no puede haber hoy reuniones colectivas, estamos en el peor momento de la pandemia en Puebla, no puede haber reuniones colectivas, no es recomendable para la salud, para cuidar la salud y para cuidar la vida, no debiera de ser, espero eso no lo resuelvo yo”, dijo el mandatario local.

Hasta este martes sumaron dos mil 475 personas fallecidas por coronavirus, por lo que el mandatario local refirió que no es conveniente hacer eventos masivos, como lo serán las asambleas distritales de Morena, actos que serán parte del proceso para renovar primero al Consejo Estatal y en seguida al Comité Ejecutivo Estatal de Morena.

Y es que, militantes de Morena continúan con la organización de las asambleas distritales para el próximo fin de semana, esto a pesar de que en Puebla no desciende el número de contagios del Covid-19.

El secretario general de este partido político, Edgar Garmendia de los Santos informó que se cumplirá con lo que marca la convocatoria y la orden emitida por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

El morenista señaló que en este momento los militantes de este partido están enfocados para lograr que las asambleas se cumplan en cumplimiento a la orden emitida por el tribunal, con el objetivo de renovar el Consejo Estatal de Morena conformado por 150 integrantes y posterior a esto integrar el comité Ejecutivo Estatal.

“Estamos priorizando las asambleas que están programadas en la convocatoria, en eso estamos trabajando en coordinación con nuestro enlace del Comité Ejecutivo Nacional (Carlos Evangelista Aniceto)”, dijo el morenista.

Puebla acumula 2 mil 475 defunciones a causa del virus con mil 468 personas activas al virus de las que 986 pacientes están hospitalizados, aún con estas cifras, el secretario general de Morena afirma que se dará cumplimiento y los días 1 y 2 de agosto habrá asambleas para elegir a 10 consejeros por cada uno de los 15 distritos.