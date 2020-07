"Si bien es cierto (el cubrebocas) no se convierte en un blindaje absoluto, sí hay altos porcentajes que nos garantizan el no contagiarnos, sobre todo si se utiliza correctamente, porque hay personas que lo traen puesto pero se les olvida, lo traen con la nariz descubierta, se lo quitan y ponen, se tallan la cara (...) al único que no le han preocupado es a López Obrador", refirió Enrique Núñez durante el programa Destrozando la Noticia (#DLN).

En la opinión del periodista, es el mandatario federal quien debió poner el ejemplo sobre el uso de cubrebocas pues tiene una responsabilidad con los mexicanos y principalmente con quienes votaron por él en las elecciones pasadas: "no se vale que este infeliz traicione como lo ha hecho a toda esa gente que cree en él ciegamente. Él era el mejor ejemplo, un hombre con esa popularidad debió haber sido el estandarte de la lucha contra el Covid, el más responsable de todos", aseveró.

Ha sido el propio López Obrador quien se ha negado reiteradamente a usar cubrebocas. La única vez que se le vio portando uno fue durante su viaje a Estados Unidos para reunirse con el presidente Donald Trump. Incluso se han hecho campañas virtuales como la de la diputada local de Jalisco por Movimiento Ciudadano, Mara Nadiezhda Robles Villaseñor, para recolectar firmas que lo obliguen a usarlo.

"Si alguien como él te dice que no hay que ponerse el cubrebocas, que hay que anteponer la gira al interior del país por encima de las complicaciones que hoy tenemos en la pandemia, si hubiese dejado de hacer esas pendejadas, por las que la historia lo va a juzgar como una persona que ocasionó una muerte masiva, hasta ayer que le preguntaron sobre el cubrebocas, dijo: 'no bueno, salvo que sea muy necesario, mientras me dicen mis científicos', chingados sus científicos es el pendejo que tiene para ir todos los días a dar su rueda de prensa", comentó Núñez.

Sobre el tema, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, reiteró esta tarde sus recomendaciones durante la pandemia de Covid-19: "se recomienda el uso de cubrebocas particularmente en los espacios cerrados en los que es difícil mantener la sana distancia”, pues de acuerdo con los dichos de él solo es una medida sanitaria auxiliar.

"No hay oposición alguna al cubrebocas, el Gobierno de México, como lo anuncié esta misma mañana, recomienda el uso del cubrebocas (...) Usen su cubrebocas, es una medida auxiliar, que complementa al lavado de manos, con agua y jabón o alcohol en gel, complementa la sana distancia, que es importantísima, complementa la protección del estornudo con el ángulo del codo, complementa quedarse en casa cuando se está con síntomas", destacó el Subsecretario.

