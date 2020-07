En el arranque del periodo extraordinario del Senado Mexicano, una protesta derivó en la discusión de dos legisladoras, atrasando así la sesión del pasado miércoles. La pugna terminó en denuncias vía redes sociales, donde ambas senadoras acusaron agresiones.

Fue la senadora panista Martha Cecilia Márquez Alvarado, tomó la Mesa Directiva y se colocó junto a la presidenta Mónica Fernández Balboa, con una pancarta en donde urgía a la aprobación del ingreso básico para la compra de medicamentos para los tratamientos contra el cáncer.

La lona decía: "Los mexicanos están tomando las calles y yo el Senado. Urge aprobar el ingreso básico universal. Urgen medicamentos oncológicos. ¡Actuemos ya!".

En ese momento, la legisladora de Morena, Antares Vázquez Alatorre se acercó y le arrebató la pancarta a Márquez Alvarado, pero ésta la siguió y, tras un forcejeo, la recuperó aunque rota, y volvió a extenderla.

Posteriormente, Fernández Balboa se levantó de su lugar, mientras desde tribuna se escuchaban reclamos a Antares y en apoyo a la manifestación de la panista.

Soy médica de profesión y luchadora social por convicción, he visto cómo [email protected] neoliberales han lucrado con las causas más nobles y la salud. Las provocaciones del PAN cruzaron los límites del respeto hacia @monicaferbal que representa al @senadomexicano ; yo actué en consecuencia. pic.twitter.com/g1YjOOq8W3

Fue entonces que Márquez Alvarado se sentó entonces en el lugar de la presidenta y continuó su protesta.

Más tarde, la disputa continúo en redes sociales, donde ambas senadoras se acusaron mutuamente de agresiones.

Morena no permite la libre expresión, la Senadora Antares me arrebató de forma violenta mi cartel con el que hago válido mi derecho a manifestarme.



Lo que es una falta de respeto es que este @senadomexicano NO atienda los temas prioritarios para las familias de México. pic.twitter.com/eAb77S3D2G