Este jueves, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró en sus redes sociales que buscará la posibilidad de aplazar las elecciones presidenciales que se efectuarán en el mes de noviembre.

En ese sentido y a pesar de que dicha fecha está estipulada por la Constitución de Estados Unidos, el actual mandatario señaló que podría existir un 'fraude'.

Mediante su cuenta oficial de Twitter, el mandatario norteamericano reiteró la posibilidad de que ocurra unfraude en el voto por correo diciendo que es un “desastre catastrófico”.

“Incluso las áreas de prueba están muy lejos. Los demócratas hablan de influencia extranjera en la votación, pero saben que la votación por correo es una manera fácil para que los países extranjeros entren en la carrera. ¡Incluso más allá de eso, no hay un conteo exacto!”.

With Universal Mail-In Voting (not Absentee Voting, which is good), 2020 will be the most INACCURATE & FRAUDULENT Election in history. It will be a great embarrassment to the USA. Delay the Election until people can properly, securely and safely vote???