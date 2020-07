El secretario de educación pública, Melitón Lozano Pérez, adelantó que el inicio de clases para regularización programadas para el 10 de agosto, de forma virtual, serán retrasadas nuevamente, producto de la pandemia del Covid-19; sin embargo, se esperarán las directrices que marque la Secretaría de Educación Pública Federal (SEP) y el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), el próximo lunes.

A pesar de que ya comenzó el ciclo escolar 2020-2021 con la capacitación virtual de más de 74 mil docentes, el secretario de educación en Puebla, informó que será complejo el regreso a clases por vía virtual de más de un millón 600 mil alumnos, para el 10 de agosto.

“Un conjunto de directrices que ajustan al calendario escolar, por eso es nos pidieron que se aplazará de tal manera que no se desfasará el Consejo Técnico, un ejemplo, no sabemos en este momento, hasta ahora está programado el 10 de agosto el regreso a clases; sin embargo, no creo, así como pintan las cosas no será posible, por lo tanto habrá una nueva fecha y se requiere que el Consejo Técnico sea lo más cercano al inicio para que estén frescos”, explicó el secretario.

El funcionario estatal fue entrevistado al termino del homenaje que encabezó el gobernador Miguel Barbosa en conmemoración al CCIX Aniversario Luctuoso de Miguel Hidalgo y Costilla; por lo que enfatizó que el 3 de agosto el mandatario federal, López Obrador emitirá un mensaje en torno al ciclo escolar 2020-2021.

“Los nuevos elementos que nos aporten el lunes servirán de insumos para construir las rutas pedagógicas, creo que a eso obedece y hay una gran disposición del magisterio y lo he impulsado de esa manera y lo agradezco”, dijo.

Hace unos días, el subsecretario de educación básica federal, Marcos Bucio Mujíca, notificó que la SEP se suma a la Convocatoria Nacional para posponer las actividades relacionadas con la Fase Intensiva del Consejo Técnico Escolar, pues el siguiente lunes, el presidente de México hará un anuncio con respecto a la ruta que se deberá seguir en torno al ciclo escolar 2020-2021.

Cuotas voluntarias

En otro punto de la entrevista, Lozano Pérez reiteró que en las escuelas no está permitido el cobro de cuotas obligatorias, por lo que ningún alumno debe ser condicionado, refirió que, en todo caso, por consenso de los padres de familia se aporta dinero pero de forma voluntaria, el que sirve para atender a los planteles educativos con carencias.

Dejó claro que, por muchos años, las instituciones educativas estuvieron abandonadas, por los gobiernos, de ahí que haya carencias en algunos espacios, a pesar de que el Gobierno del Estado inyecta recursos y reiteró que las cuotas son por acuerdo de los padres de familia no porque sea un asunto obligatorio.

“Todos sabemos que la educación es gratuita y eso no está a discusión, segunda que aunque se destinan recursos a las escuelas, siempre hace falta por la gran cantidad de necesidades y por el abandono que han tenido muchos años las instituciones educativas, por lo tanto en la Ley General de Educación se contempla las aportaciones voluntarias, pero se tienen que hacer de manera adecuada y cuando digo de manera adecuada es tomando en cuenta a los padres de familia en una asamblea y acordarlo de manera consensuada que los padres de familia manejaran esas aportaciones voluntarias y que hubiera transparencia, rendición de cuentas y facilidades porque a veces la situación de precariedad económica es muy fuerte y tiene que haber comprensión”, dijo el secretario.

Abre SEP espacios a estudiantes que ya no puedan acudir a particulares

El secretario de educación, también garantizó suficiente espacio en las aulas para los alumnos que ya no puedan acudir a escuelas particulares por falta de recursos, dijo que la SEP garantiza educación gratuita y se solidariza con las familias quienes perdieron sus empleos o que a causa del Covid-19 hayan disminuido sus ingresos.

A pesar de que ya hubo un proceso para la incorporación de alumnos, dijo que quienes acudan a las escuelas públicas en busca de un espacio serán bienvenidos.