La Federación Internacional de Automovilismo (FIA) y la Fórmula 1 dieron a conocer que el piloto mexicano Sergio Pérez, resultó positivo en la prueba de Covid-19, por lo que se perderá el Gran Premio de Gran Bretaña que se realizará este fin de semana.

A través de las redes sociales, la F1 anunció que el automovilista del equipo Racing Point no podrá participar en el circuito inglés luego de que se comprobó en dos pruebas que es portador de Coronavirus.

"Se aísla a sí mismo y le deseamos una pronta recuperación. La alineación de pilotos de Racing Point se anunciará a su debido tiempo", destaca el mensaje.

BREAKING: Sergio Perez will not take part in this weekend's British Grand Prix after testing positive for COVID-19



He is self-isolating and we wish him a speedy recovery



Racing Point's driver line-up will be announced in due course pic.twitter.com/bfndFxqa9D