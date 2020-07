Durante su conferencia matutina de este viernes, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró que utilizará cubreboca solo cuando “ya no haya corrupción” en México.

Las palabras de López Obrador fueron a colación a una serie de críticas y señalamientos por parte de los diputados del Partido Acción Nacional (PAN), quienes aseguraron este jueves que interpondrán un amparo para que el mandatario federal use cubreboca.

“Estaba yo viendo ayer, no sé si sea cierto, que los del PAN ya presentaron una denuncia porque quieren que yo me ponga cubreboca. Me voy a poner un tapaboca, ¿saben cuándo? cuando no haya corrupción ya, entonces me pongo tapaboca”.

De acuerdo con Animal Político, Carlos Castaños Valenzuela, vocero del grupo parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados, reveló que interpondrán un amparo “para obligar al Presidente de la República a usar cubrebocas”.

El panista señaló que el amparo busca que se le obligue a usarlo debido a la relevancia que tiene López Obrador como figura pública y para dar un mensaje a la población de que deben usarlo.

Hace unos días, AMLO aseguró que usará cubreboca en sitios donde sí es necesario o es obligatorio, pues con guardar la sana distancia como le han sugerido el secretario de Salud, Jorge Alcocer y el subsecretario Hugo López-Gatell, es suficiente.