Al cumplirse un año del gobierno de Miguel Barbosa Huerta, afirmó que hizo a un lado la frivolidad y la fatuidad en el ejercicio del poder, afirmó que ha hecho su mejor esfuerzo basado en la honestidad y en la buena fe para cumplir sus compromisos de campaña: combate a la delincuencia, combate a la corrupción, combate a la pobreza y la aplicación de la justicia; con ello anunció que continuará impulsando desde el Poder Ejecutivo reformas a ordenamientos para acabar con la impunidad y para beneficiar a las y a los poblanos.

No solo el estado sino a nivel mundial se atraviesa por una crisis producto del Covid-19; sin embargo, esto no ha impedido que su gobierno haya puesto especial énfasis en el combate a la inseguridad, por lo que Puebla recupera la tranquilidad que demandaban las y los ciudadanos, dijo.

“Estamos pasando por una crisis, la peor crisis de la historia de muchas generaciones, en la historia de México no se había presentado una crisis así. He dado todo lo que ha estado de mi parte, todo, pero muy muy preocupado por la situación que vive Puebla, muy preocupado por toda esta situación que se vive en nuestro estado y nuestro país y que solo con trabajo, con trabajo honesto y de buena fe, cercano a la gente vamos a continuar y no he fallado, sigo siendo y ejerciendo un gobierno austero, un gobierno equilibrado, mantengo la identidad del origen de dónde vengo”, dijo el mandatario local.

El mandatario local afirmó que, a diferencia de años anteriores, con los gobiernos del Partido Acción Nacional (PAN) hoy se respetan las libertades, la libertad de prensa, de manifestación y de oposición; en este gobierno, dijo no hay perseguidos políticos, como los que hubo en el pasado.

“Quienes violan la ley y después se declaran perseguidos es otra cosa, hay un régimen de libertades, quienes eran oprimidos, hoy son opositores y que lo sean, tienen derecho a ejercer su libertad de crítica y yo mi libertad de defenderme como debe ser, me califico como un demócrata, hemos hecho muchas reformas a instituciones”, dijo el mandatario local.

Reformas al Sistema de Justicia

El gobernador, Miguel Barbosa Huerta, anunció reformas al Sistema de Justicia, estas iniciativas serán presentadas al inicio del tercer año de la LX Legislatura local, dijo que transformar a las instituciones es en beneficio de las y los ciudadanos.

“Nos faltan muchas, he estado acompañado por un buen Congreso, falta hacer muchas reformas, la reforma que va hacer el propio Congreso a su Sistema Legislativo, que ya la tienen ellos preparada, la reforma al Sistema de Justicia, muchas reformas que están preparándose todavía en lo que tiene que ser la transformación de las instituciones poblanas”, dijo Barbosa Huerta.

De un año a la fecha, el jefe del Poder Ejecutivo Estatal ha enviado diversas iniciáticas al Poder Legislativo, de los 246 documentos aprobados más de 30 propuestas han sido enviadas por el gobernador, Miguel Barbosa Huerta, quien comenzó con una nueva estructura en la Administración Pública Estatal.

De acuerdo al portal de transparencia del Congreso del Estado, además de las reformas constitucionales en materia electoral y que implicó modificaciones al Código Electoral y a la Ley de Medio Ambiente, se han avalado reformas a la Ley de Educación, además se han creado figuras jurídicas, por ejemplo, para el Organismo Público Descentralizado “Agencia Estatal de Energía”.

Por otra parte, se concretó una reforma constitucional para la eliminación del fuero; además se reformó la figura jurídica del OPD Ciudad Modelo, con lo que se regresaron facultades a Soltepec, Mazapiltepec, Nopalucan, Rafael Lara Grajales y San José Chiapa, tema que aplaudieron los alcaldes de dichas zonas.

A propuesta del Gobierno de Puebla se creó la figura de OPD para dar paso a la Universidad de la Salud, que comenzará funciones a partir del ciclo escolar 2020-2021, otro decreto de relevancia fue el de revocar la permuta de 42 hectáreas de Flor del Bosque, las que fueron entregadas al empresario Carlos Enrique Haghenbeck Cámara por el exgobernador, José Antonio Gali Fayad.

Cabe recordar que, el próximo 15 de septiembre arranca el tercer año de la LX Legislatura local y el último, toda vez que el siguiente año hay elecciones locales; sin embargo, siguen pendientes reformas al Código Civil y al Penal para permitir los matrimonios igualitarios y la interrupción legal del embarazo, promesas de campaña, principalmente de Morena.