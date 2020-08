El retraso de pagos a las proveedoras de las empresas Volkswagen de México, S.A. de C.V., planta puebla y planta Silao Guanajuato., Audi de México, planta San José Chiapa, Puebla, podría llevar a la quiebra a al menos seis empresas, y por consiguiente habrá la pérdida de fuentes de trabajo.

El representante legal de la asociación, Juan Sánchez Dorado, advirtió que valiéndose de la situación actual que impera en el país por la pandemia del Covid-19, las citadas armadoras, han hecho caso omiso a los pagos que están obligados a realizar a las empresas poblanas y sus subcontratistas a las cuales con toda seguridad se continuaran sumando otras que igualmente se encuentran agraviadas y en estado de indefensión, ya que aunado a la crisis económica y a la suspensión de actividades en el ámbito legal, cada día agrava más esta situación.

Señaló que las empresas que han resultado afectadas son:

Ingeniería e Infraestructura Industrial Eléctrica S.A. de C.V.

Eleccsa Construcciones S.A. de C.V.

Valktimurt S.A. de C.V.

Perforación Horizontal Dirigida “La Bamba” S.A. de C.V.

Recursos Humanos Especializados para la Industria Automotriz S.A. de C.V.

Hidráulica e instalaciones MLYLR S.A. de C.V.

El representante señaló que, en su carácter de proveedores de equipos, de materiales, así como de prestación de toda clase de trabajos y servicios contratados y subcontratados, realizados en su beneficio desde hace más de 12 meses, ha provocado con ello, una situación económica insostenible, así como daños y perjuicios a estas pequeñas empresas de servicio y de su plantilla laboral.

Explicó que la situación también afecta a los que también los proveyeron con equipo; material, insumos y mano de obra para cumplir con las exigencias de lo contratado, suministrado y en usufructo por y para el bien de dichas plantas automotrices.

El representante puntualizó: “Siguiendo con la directrices y políticas de nuestro gobierno, para evitar que haya mayor deterioro en nuestra economía, por la suspensión de las actividades primordiales para seguir laborando con normalidad, por la pandemia del Covid-19, y no teniendo alguna otra instancia legal para hacerla valer, por tal situación, es por lo que acudiremos a las acciones necesarias que estén a nuestro alcance para salir adelante”.

Expresó que no es comprensible la actitud de dichas empresas automotrices, cuando el gobierno, las han apoyado con grandes beneficios tanto para su instalación y producción, con diversas prebendas, que no han recibido otras inversionistas para instalarse en nuestro estado y nuestro país, así como de los empresarios mexicanos y de esta zona, no se han beneficiado con el mismo trato, pese a estar pagando puntualmente nuestros impuestos y creando empleos, sin discriminación alguna.

Juan Sánchez hizo una invitación a todas las empresas afectadas por esta situación para fortalecer nuestras acciones dentro del marco legal y lograr la retribución legitima de estos adeudos.

Por otra parte, explicó que “Desarrollo y Defensa Empresarial”, A. C., nace desde 1996, para hacer frente a la crisis económica del llamado “error de diciembre”, formada por diversas empresas con su plantilla laboral, defendiendo los intereses legítimos de esa comunidad productiva, habiendo logrado su objetivo con éxito, por lo que actuando nuevamente con esta grave crisis que actualmente está atravesando el país, sale en su defensa, para realizar las acciones necesarias para no sumirse aún más en su deterioro económico, que traería como consecuencia la quiebra de las mismas, dejando en desamparo a decenas de familias, por la actitud de las referidas plantas automotrices.