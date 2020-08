Alcaldes subalternos de San Baltazar Tetela y San Francisco Totimehuacan, pidieron a los regidores morenistas del G5 que la reorientación de recursos del Ayuntamiento deberá alcanzar los 60 puntos porcentuales y no el 30 por ciento del presupuesto que actualmente reciben porque según dijo existe inconformidad social que los hace ser el escudo o pararrayos de la autoridad municipal.

A lo largo de una visita realizada por esos regidores del llamado G5 a la junta auxiliar de Tetela, desde donde realizaron el exhorto y propuesta para direccionar más recursos para enfrentar, según ellos, la contingencia sanitaria del Covid-19 positivamente.

El 30 por ciento del total del presupuesto total de la administración municipal es insuficiente, reiteró, el auxiliar de San Francisco Totimehuacan, Isaac Chetla Muñoz, al indicar que hasta el momento no ha quedado en claro la aplicación del recurso.

Dijo que ese presupuesto de 30 puntos porcentuales es insuficiente, no alcanza esa partida presupuestal para atender las exigencias de los habitantes de sus poblaciones, pero omitió revelar la cantidad total que reciben y el mejor aliado será el incremento del 60 por ciento para dar resultados a la comunidad.

Aunque no hablaron del tema político, la conferencia de prensa virtual la convirtieron en un instrumento electoral, cuando Chetla Muñoz, dijo al igual que los regidores en sus anteriores presentaciones ante medios informativos, que la falta de resultados y atención del gobierno de Claudia Rivera Vivanco, las autoridades auxiliares se han transformado en pararrayos de la administración municipal porque ellos son los que dan la cara ante la incapacidad de atención de la autoridad.

Además dijo que los pobladores ya están molestos, no los pueden controlar, reciben los reclamos, pero no saben que el trabajo no depende de ellos, sino del Ayuntamiento, ahora son los que reciben las agresiones y no la presidenta municipal, son sus pararrayos.

Bajo ese panorama de quejas señaló que no ha podido enfrentar la carga de adeudos heredados por su antecesor por dejar una deuda de 368 mil pesos de energía eléctrica que tampoco ha sido liquidada por la gestión municipal.

La serie de apoyos pidió a los regidores opositores del G5 no deberá de quedarse en letra muerta porque conforme a los preceptos de la cuarta transformación, los hechos deberán reflejarse con acciones positivas, indicó el alcalde auxiliar de San Baltazar Tetela, Carlos Campos Vargas.