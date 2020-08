La nave espacial Crew Dragon "Endeavour" de SpaceX que transportaba dos astronautas de la NASA acuatizó hoy en el Golfo de México, cerca de la costa de Florida, con lo que completó una misión de dos meses en la Estación Espacial Internacional.

La nave espacial acuatizó a las 18:48 GMT de hoy cerca de la costa de Pensacola, Florida.

Las condiciones meteorológicas eran "geniales" para el acuatizaje, tuiteó el administrador de la NASA, Jim Bridenstine.

El buque de recuperación GO Navigator de SpaceX estaba esperando en la zona de acuatizaje. Los equipos de recuperación alcanzaron la cápsula Dragon de SpaceX y reunieron los paracaídas en el agua.

Los equipos de recuperación se preparaban para abrir la escotilla para recuperar a los astronautas de la NASA, Robert Behnken y Douglas Hurley,

Scorch marks are seen on the outside of the @SpaceX Dragon Endeavour as we prepare to open the hatch. #LaunchAmerica pic.twitter.com/dTu8blQkHK