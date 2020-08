Joel Frías Zea fue nombrado como el responsable de las finanzas de Morena en Puebla, esto se consigna en un documento emitido por el Instituto Nacional Electoral (INE), pues la riverista Isabel Lugo Chávez fue destituida como Secretaria de Finanzas, por cometer diversas irregularidades financieras.

El documento consultado por Intolerancia Diario refiere que el delegado con funciones de secretario de finanzas del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Morena es el responsable del manejo de las finanzas en Puebla, después de las irregularidades que se cometieron en Puebla y que derivó en la destitución de Isabel Lugo Chávez.

A la exsecretaria de finanzas de Morena se le atribuye el desvío de 30 millones de pesos, por lo que fue retirada de su cargo para que se inicien investigaciones al respecto, pues se trata de un daño importante a las prerrogativas que maneja el partido político que se convirtió en la primera fuerza política en el estado y por ende el que más dinero maneja.

Ante la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia se ventilacion diversas quejas en contra de Lugo Chávez, por desviar más de 30 millones de pesos, además de pagar a gente que no labora en el partido político, conocidos como aviadores. Las denuncias fueron encabezadas por Mario Bracamonte González, ex delegado con funciones de presidente, por lo que el organo interno de Morena decidió la separación de la ex funcionaria partidista de este cargo.



Tras este millonario desvío de recursos cometido por Lugo Chávez un grupo de morenistas exigen que sea investigada y denunciada; por este motivo, el partido a nivel nacional puso como responsable de las finanzas a Joel Frías Zea.