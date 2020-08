A través de sus redes sociales, la coordinadora de la bancada del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en la Ciudad de México, Alessandra Rojo de la Vega, dio a conocer que descubrió un chat de la plataforma Telegram, en el que se compartieron fotografías íntimas de ella, sin su consentimiento.

Estoy en un chat de 20 mil personas. Sí, 20 mil personas que rolan packs, nudes y fotos sin consentimiento. En ese mismo chat hay mujeres que lograron entrar (como yo) y que están viendo cómo sus fotos desnudas se rolan entre puercos misoginos. Me enoja demasiado. 👇🏽(1)

La legisladora también expuso que esta practica se vuelve peligrosa porque hay al menos 20 mil personas involucradas en estas prácticas conocidas vulgarmente como "rolar el pack".

"Son 20 mil personas que rolan packs, nudes y fotos sin consentimiento. En ese mismo chat hay mujeres que lograron entrar (como yo) y están viendo cómo sus fotos desnudas, se rolan entre puercos misóginos. Me enoja demasiado".

En su cuenta oficial de Twitter, la política capitalina se dijo molesta e indignada porque esta situación la viven miles de mujeres a nivel nacional, pues este tipo de acciones dañan su integridad y vulneran su privacidad.

Cabe destacar que ella fue una de las impulsoras de la Ley Olimpia en la capital del país, ley que castiga hasta con prisión a quien difunda imágenes íntimas sin consentimiento, además de tipificar la violencia digital.

"Soy representante popular y me encuentro cruzada de brazos, sin poder detener esta asquerosidad e injusticia".

Finalmente, Rojo de la Vega, exhibió las carencias de las autoridades de la capital para atender este tipo de delitos que suelen quedarse impunes.

Porque no se si las autoridades @FiscaliaCDMX logren siquiera hacer algo al respecto.



Me dan asco, me da asco esta sociedad machista y mierda en la que vivimos.



Donde una mujer que comparte una foto a alguien que confiaba es golpeada y violada de esta manera.



