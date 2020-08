La escuela de danza de la mayor compañía en Estados Unidos, el American Ballet Theatre (ABT), ofrecerá una beca al niño de 11 años que cobró fama en redes gracias a un video en el que aparece bailando descalzo y bajo la lluvia, en Nigeria.

Las imágenes llegaron a Cynthia Harvey, primera bailarina del ABT y actual directora de la escuela Jacqueline Kennedy Onassis, quien trató de contactar al menor y a su profesor, logrando la meta en un par de días.

“Aquí nos estamos quejando sobre no poder abrir nuestros edificios… pero en ese video, vi a un chico que es el perfecto ejemplo de la tenacidad que alguien puede tener con amor y un sueño. Fue inmediatamente obvio cuanta determinación tenía”, señaló Harvey para Cincinnati.com.

Como resultado de esta iniciativa, Anthony recibió una beca para el “curso de verano para jóvenes bailarines” que comenzó el 3 de agosto de forma virtual. El ABT costeará además una laptop y los gastos del internet inalámbrico: “¡Anthony, eres una inspiración de la danza para todos! ¡Benditas las redes sociales por conectarte con nosotros!”, escribió la academia en sus redes.

There’s this video of a Nigerian ballet dancer which has been going viral on Oyibo Twitter for the past three weeks.



pic.twitter.com/z4bwhheji8