La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) dio a conocer esta semana el valor nutrimental y el contenido de la Sopa Maruchan.

De acuerdo con la Revista del Consumidor del mes de agosto, la Profeco reveló que la sopa instantánea tiene un aporte energético de entre 29 hasta las 230 calorías por 100 gramos de producto.

En ese sentido, la Procuraduría hizo un análisis en el que informó que las sopas Maruchan contienen hidratos de carbono, así como una cantidad variable de grasas y proteínas, lo cual deja en claro que no tienen algún producto animal o vegetal como se anuncia.

“Estas sopas no te nutren y el sabor que aportan no es a base de vegetales, carne, pollo o camarón, sino de una serie de saborizantes artificiales que no son buenos para tu organismo”.

De acuerdo con el informe, el aporte nutricional de la Marcuhan es mucho menor que el de un sándwich, tacos de frijoles o una lata de atún.

En ese sentido, la Profeco aseguró que las sopas contienen glutamato monosódico, un elemento común en alimentos procesados.

El glutamato monosódico es una sal utilizada como potenciador del sabor en muchos alimentos.

De acuerdo con Reporte Índigo, este ingrediente se le vincula al “síndrome del restaurante chino”, caracterizado por enrojecimiento, sudoración, dolor de cabeza y mareos, síntomas que se desarrollan tras su ingesta.

La Marcuhan se consume en muchas partes del mundo, pero Estados Unidos es el país de América del Norte que más consume este producto y después sigue Brasil.