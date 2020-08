Los antros, bares, cines, gimnasios y teatros no regresarán a partir del 7 de agosto ante la apertura paulatina que preparan los Gobiernos Federal y Estatal; mientras que, los centros comerciales deberán cumplir con las medidas sanitarias y deberán tener un comportamiento social adecuado, pues de lo contrario habrá clausuras, adelanto el gobernador, Miguel Barbosa Huerta.

Ante el comportamiento de la pandemia del Covid-19, el jefe del Poder Ejecutivo Estatal refirió que a partir del 7 de agosto comenzará la apertura del comercio y restaurantes, el resto de las actividades serán retomadas conforme el semáforo cambie de color a fase naranja y posteriormente a verde.

“Es una apertura inicial en todos los ámbitos de la economía, en todos los ámbitos salvo en los que se desarrollan en lugares cerrados, pero se abrirá de manera muy amplia y paulatina, ordenada, pero todos debemos de cumplir con las restricciones y recomendaciones de la sana distancia, del uso de cubre bocas, del uso de gel, con todo un conjunto de cosas que nos va a permitir evitar que suban los contagios, estamos asumiendo esto en función de condiciones sociales complicadas, es riesgoso abrir como riesgoso es no abrir y vamos tomar una decisión juntos, federación y estados con organizaciones empresarios, sociedad en su conjunto”, anunció el mandatario poblano.

Barbosa Huerta advirtió que en el caso de que el comportamiento social no sea adecuado, particularmente en Centros Comerciales, como ha ocurrido en otras entidades habrá clausuras; dejó claro que “no piensen en una apertura total de centros comerciales donde el desbordamiento de la gente es como se ha visto en otras ciudades, si vemos que eso ocurre podríamos clausurar dicho centro comercial, vamos haciendo las cosas bien para que esto funcione y vayamos caminando y aprendamos a vivir en esta nueva realidad, no hay vacuna, no hay tratamiento y ya está visto que el comportamiento de los contagios será tipo ola, sube y baja y todo depende del comportamiento social como tengamos un control”, dijo el mandatario local.

Suman 2 mil 750 defunciones

En conferencia de prensa, el secretario de salud, José Antonio Martínez García, informó que suman 2 mil 750 personas fallecidas por consecuencia del Covid-19 y hay mil 381 casos activos a esta enfermedad, de los que 888 pacientes se encuentran hospitalizados; en tanto que, 183 requieren ventilación mecánica asistida.

En su oportunidad el director de salud pública y vigilancia epidemiológica, Fernando Huerta Romano, informó que del total de los 22 mil 889 casos que desde el inicio de la pandemia han resultado positivos, un total de mil 239 médicos han padecido la enfermedad, al igual que mil 591 enfermeras y cinco mil 252 trabajadores de la salud.

Además, hay enlistadas 3 mil 429 amas de casa, mil 21 jubilados, 837 estudiantes y 8 mil 203 trabajadores diversos; de estas cifras solo quedan activos mil 381, de los que médicos son 53, enfermeras 94 y otros 70 trabajadores de la salud; amas de casa 214, jubilados 34, estudiantes 59 y 787 personas con ocupaciones diversas.

El Covid-19 también ha afectado a los menores de edad; la Secretaría de Salud reporta que personas de un año a 4 años se han registrado 44 casos de contagios; de 1 a 5 años 50 casos; de 6 a 10 años 85 casos; de 11 a 15 años van 172 casos; mientras que de 16 a 20 años suman 411 casos.

En su explicación, el secretario de salud, José Antonio Martínez García, informó que, de los 888 pacientes hospitalizados, 183 que requieren ventilación mecánica asistida; del total en la Secretaría de Salud se tienen a 329 hospitalizados con el uso de 84 ventiladores; en el IMSS hay 329 hospitalizados con el uso de 56 ventiladores; en el ISSSTE hay 55 hospitalizados con el uso de 5 ventiladores; en el ISSSTEP hay 75 hospitalizados con el uso de 16 con ventiladores; en el Hospital Universitario hay 16 pacientes con el uso de 5 ventiladores; en el Hospital Militar Regional hay 11 hospitalizados con el uso de 4 ventiladores; mientras que en los privados hay 73 hospitalizados con el uso de 13 ventiladores.

Desde que inicio la pandemia a la fecha se han procesado 35 mil 973 muestras con un acumulado de 22 mil 889 positivos en 191 municipios; la pandemia ha afectado con el 73 por ciento a los municipios de la zona conurbada y con el 66 por ciento de los casos en la Ciudad de Puebla.

Suman 129 reos contagiados de Covid-19

En su explicación el secretario de gobernación, David Méndez Márquez, informó que suman 129 personas privadas de su libertad con Covid-19, se sumó un caso más en las últimas 72 horas; hay 123 en las instalaciones del Centro de Internamiento Especializado para Adolescentes (CIEPA) de los que 116 son hombres y 7 mujeres, además hay 7 personas hospitalizadas

Por otra parte, el funcionario informó que suman 442 migrantes fallecidos, uno más se sumó en las últimas 72 horas, “lo que sí hemos estado dando cuenta con ustedes es de los restos de poblanos que hemos estado repatriando en las últimas semanas, son seis a distintos municipios en nuestra entidad y que han contado con el apoyo consular como del apoyo del gobierno del estado”, dijo el funcionario estatal.