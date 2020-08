El gobernador, Miguel Barbosa Huerta, instruyó a funcionarios de la Secretaría de Educación Pública (SEP) a ser flexibles para que en el proceso de inscripciones no se deje fuera a ningún menor de edad tanto en escuelas públicas como en particulares.

Además, ante el reacomodo, ya que por la crisis provocada por el Covid-19 algunos padres de familia no podrán pagar colegios particulares, señaló que los funcionarios de la SEP deben agilizar trámites para que a partir del arranque del ciclo escolar se garantice la educación a las niñas, los niños y adolescentes, en esta ocasión bajo la modalidad virtual.

“Tenemos la información que ha sido publicada de manera nacional que de las 47 mil escuelas privadas que están registradas, el 25 por ciento cerraran sus puertas y que por tanto hay que reacomodar primero a los alumnos, en otras escuelas privadas y escuelas públicas del gobierno del estado”, refirió.

Afirmó que el Sistema de Educación en Puebla es fuerte y tendrá la capacidad para atender a los menores de edad, por lo que hizo un llamado a que “flexibilicen todos los trámites”, esto incluye que faciliten toda la documentación que presenten las escuelas privadas y con ello “sea posible y no esté sujeta a una serie de pagos y de trámites que no existían y no aparecen, lo voy a ver, lo voy a preguntar y lo voy a resolver con el mayor beneficio para la educación y para los educandos”, dijo el mandatario local.

El jefe del Poder Ejecutivo Estatal dijo que partir del arranque del ciclo escolar, los libros de texto gratuitos deberán ser entregados, además está en marcha el proceso de licitación para la adquisición de uniformes para cerca de un millón de menores de edad, pues aun cuando las clases sean virtuales, los menores de edad deben estar listos desde temprana hora en sus hogares para tomar clases.

El mandatario local dijo que no está previsto algún apoyo de tipo económico para los padres de familia que llevan a sus hijos a escuelas privadas; sin embargo, garantizo que en las escuelas públicas habrá apertura para los menores quienes ya no puedan acudir a escuelas particulares, pues constitucionalmente, el Estado debe garantizar la educación para los infantes.

Cabe recodar que, a partir del 24 de agosto por medio de las diferentes plataformas digitales, de canales de televisión abierta y de canales del gobierno serán transmitidas las clases para los alumnos de los niveles de educación básica, con el objetivo de que no se atrasen en su aprendizaje para el ciclo escolar 2020-2021.

Las clases presenciales, que significará el regreso de más de un millón 600 mil alumnos y más de 74 mil trabajadores de la educación en el estado serán hasta que el semáforo de la pandemia del Covid-19 se encuentre en color verde, es decir cuando ya no haya riesgo de contagios de esta enfermedad.

Intensificarán operativos en transporte público

En otro tema, el gobernador, Miguel Barbosa Huerta, adelantó que intensificará por medio de la Secretaría de Movilidad y Transportes del Estado operativos en el transporte público, pues muchos de ellos no están conectados al Centro de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo (C5) y solo a una plataforma particular.

“Ha sido un fracaso, tengo información, una plataforma privada es a donde se conectan algunos de las unidades de transporte a una plataforma privada, no al C5, lo voy a corregir todo, no será mi gobierno aquel en el cual el trasporte que ha sido en el mismo”, dijo.

El año pasado por decreto, el Gobierno del estado obligó a que las unidades del transporte público cuenten con botones de alerta y cámaras de vigilancia con el objetivo de que disminuyan los índices delictivos en las unidades, pero esto fue un compromiso que adquirieron los concesionarios a cambio de que se aumentara la tarifa del transporte público.

Cabe señalar que, la dependencia a cargo de Guillermo Aréchiga Santamaría ha informado que continúan con los operativos y levantando infracciones; sin embargo, el gobernador señaló que se investigará respecto a las unidades que estén conectadas realmente a los cuerpos de seguridad.